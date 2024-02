Juana Viale blanqueó su romance con el hijo de un reconocido deportista argentino

Temporada de amor y muchos besos para Juana Viale, quien por estas horas decidió blanquear un nuevo romance. La conductora, quien hasta el fin de semana se encontraba en Mar del Plata para hacer sus ya clásicos almuerzos dominicales en Almorzando con Juana (El Trece) decidió dejar atrás el misterio y compartir con sus seguidores cómo se encuentra su corazón.

Mientras todo apuntaba a una reconciliación con el arquitecto Agustin Goldenhornar, de quien se separó a comienzos de 2023, tras más de cuatro años de relación, la conductora eligió sus historias de Instagram para dar la verdadera noticia. Allí subió una imagen junto a un joven, dándose un beso y escribió: “Normales juntos” y un emoji de un corazón sobre un cielo inmejorable. Entonces todos los focos se pusieron sobre el muchacho, ¿quién es el afortunado compañero de Juana? Finalmente se supo que se trata de Yago Lange, un ambientalista con el que la nieta de Mirtha Legrand ya fue vinculada en el pasado. El joven es el hijo del medallista olímpico Santiago Lange.

Tiempo atrás Juana y Yago compartieron vacaciones en el sur de Chile y, más adelante, viajaron a Chubut para pedir por la limpieza de las playas de Península de Valdez. El joven es un ferviente militante de las causas ambientales y llevó a cabo la campaña por el cuidado de aquellas playas. “Un surfer dijo: ´cambiar la situación del mundo es fácil si entre TODOS entendemos que depende de cambiarnos a nosotros mismos´”, escribió en uno de sus posteos.

Amante de los deportes extremos, Yago fue uno de los responsables en contribuir con la gesta histórica que logró su padre junto a Cecilia Carranza en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Él mismo era una promesa deportiva y si bien seguía los pasos del regatista, decidió modificar su vida hace tres años y hoy lidera diversos proyectos ambientalistas que involucran a más de 30 países. Atrás quedaron los viajes por el mundo para disputar las competencias internacionales, dado que en el último tiempo se propuso acompañar los diversos proyectos ambientalistas que surgen de Parley for the Oceans, entidad encargada de organizar limpiezas en las costas del Río de la Plata y el océano Atlántico en diferentes puntos de la Patagonia, como así también la realización de campañas de concientización.

Como director de la organización sin fines de lucro que involucra a 30 países, Yago encontró su nuevo eje en el sector educativo con la misión de preservar las aguas y el medio ambiente. “Estamos en muchas regiones del país, pero también en el exterior. Nos vinculamos también al compost comunitario y desde el año pasado comencé a trabajar en el reciclado de residuos, porque la idea es convertir en tierra toda la basura orgánica que generamos”, explicó hace un tiempo en una entrevista con Infobae.

Su infancia la pasó viviendo en un barco, a donde se mudó junto a su padre. “Como estaba amarrado en el club, teníamos un jardín gigante. Nos acostumbramos a algo que nos encantó y nos marcó para toda la vida. Hoy buscamos esa misma tranquilidad alejada de los ruidos”, agregó Yago en otra entrevista con este medio, en la que reconoció que tuvo una infancia fuera de lo común: “Yo tenía 10 años y los únicos juguetes eran los Lego. Cuando llovía teníamos para ver las películas de La Máscara, El Zorro y no mucho más”.

“No necesitábamos muchas cosas para estar contentos. Teníamos una tele con 5 películas y sin cable. También estaba la caña de pescar y no mucho más. Hoy vivo igual porque todo lo material que me importa puede entrar en un bolso”, contó por aquel entonces. Una vida compatible con Juana, quien desde pequeña eligió una vida naturista y ligada a la ecología.