Juana Viale completó otro desafío: trepó en bicicleta hasta la cima del Mont Ventoux, el tramo más duro del Tour de France

La reciente trepada de Juana Viale y su pareja Yago Lange por el Mont Ventoux en Francia es otra proeza de la conductora de Almorzando con Juana. Y el lugar elegido, luego que viene de completar varias pruebas físicas muy exigentes, es sugestivo. Es que la próxima edición femenina del Tour de France ya tiene fecha: el 7 de agosto de 2026. Y recorre el mismo asfalto que pedaleó ella. En este contexto, la presencia de la actriz y conductora argentina en uno de los escenarios más emblemáticos del ciclismo mundial adquiere un significado especial, dado que el Mont Ventoux, conocido como “el gigante de Provenza”, será el máximo desafío de la competencia.

A través de sus historias de Instagram, Juana compartió imágenes que documentan su ascenso en bicicleta hasta los 1.910 metros de altitud del Mont Ventoux, acompañada por su pareja. En las fotografías, ambos posan sonrientes junto a la torre del Observatorio y la estación meteorológica que coronan la cima, fin del duro recorrido así como ante el cartel cubierto de adhesivos que señala el punto más alto, con un extenso paisaje montañoso de fondo y bajo un cielo parcialmente nublado. En una de las imágenes, se destaca el texto: “1910 mts trepando! Mont Ventoux”.

El recorrido realizado por Viale es célebre por su exigencia, ya que forma parte del trayecto más desafiante del Tour de France. La actriz completó la subida equipada con una bicicleta de ruta negra, casco verde claro, chaqueta roja con motivos geométricos naranjas, guantes negros y pantalones oscuros ajustados, indumentaria adecuada para el ciclismo de montaña. El entorno, caracterizado por colinas rocosas, vegetación baja y una carretera asfaltada con baranda amarilla, resalta la dificultad y el atractivo del paisaje que rodea al desafío.

Aunque Juana Viale no ha confirmado si participará en el Tour de France femenino de 2026, su historial reciente de desafíos físicos sugiere una preparación constante y creciente. En septiembre pasado, la conductora, junto a su hermano Nacho Viale, completó el Ironman 70.3 de São Paulo, una de las pruebas de triatlón más exigentes del circuito internacional, que reunió a cientos de deportistas en la ciudad brasileña. Tras superar la competencia, Viale compartió sus impresiones sobre el proceso de preparación y las dificultades enfrentadas.

La actriz detalló que su entrenamiento se extendió durante meses, en paralelo a sus compromisos profesionales y familiares. “En un año logré lo impensado. Madre de tres. Colegio. Reuniones. Tres trabajos. Giras. Aprender textos. Estudiar invitados. Y en paralelo mis entrenamientos. Mi meta para ese 21 de septiembre”, relató Juana Viale al repasar su experiencia previa al triatlón. Hasta ese momento, su contacto con el triatlón era limitado: sabía nadar, pero nunca había corrido ni practicado ciclismo de manera deportiva.

Durante la preparación, Viale enfrentó obstáculos significativos. Un mes antes del evento, una lesión en la rodilla la obligó a suspender los entrenamientos de carrera, y apenas cuatro días antes de la competencia, recurrió a una infiltración para poder participar. “Los 21 K fue mi última prueba. Después vino cuidar mi rodilla. Miedos. Inseguridades. Frustración”, expresó la conductora sobre los momentos de mayor incertidumbre.

El día de la competencia comenzó para Juana Viale a las dos de la mañana, con el desayuno tres horas después y la largada del Ironman marcada por la ansiedad y el temor, pero también por la determinación. “Miedo. Adrenalina… y la certeza que tenía que llegar”, resumió la actriz. La presencia de Yago Lange fue fundamental en este proceso, como ella misma reconoció: “Todo esto no lo hubiese logrado si Yago no hubiese estado ahí, cuando había tormenta (no climática), cuando lloraba, o cuando mi cuerpo no podía más”.

La reciente publicación de imágenes de Juana Viale recorriendo en bicicleta la misma ruta que será escenario del Tour de France femenino en 2026 refuerza la expectativa sobre una posible participación de la actriz en la próxima edición de la carrera, la más emblemática del ciclismo mundial.