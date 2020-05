Juana Viale contó que conoció a Agustín Goldenhorn, su novio, por una cita a ciegas: «Ninguno sabía quién era el otro y surgió algo mágico»

Compartir

Linkedin Print

En Almorzando con Mirtha Legrand Juana Viale poco a poco va mostrando su personalidad, diferente a la de su abuela y deja al descubierto otras aristas desconocidas. En la emisión del domingo contó por primera vez cómo comenzó su noviazgo con Agustín Goldenhorn, su novio al que presentó a fines del año pasado, con el muchacho en el estudio.

“Voy a contar nuestra historia. Fue una cita a ciegas”, empezó Juana relatando sonriente los comienzos con su pareja. “Estaba con amigos y les dije ‘nadie tiene a alguien para presentarme. Un amigo me dijo ‘yo le voy a pasar tu teléfono así se hablan’. Pasó el tiempo, yo estaba en clases de skate de Silvestre, mi hijo, y recibí un mensaje. En mi WhatsApp no aparece mi foto y la persona que le pasó mi contacto no le había dicho nada. Le dijo ‘te paso este teléfono, encontrate y lo van a pasar bien o no’. Me mandó un mensaje que me encantó mucho, me hizo reír y yo soy bastante risueña. Tuvimos un breve contacto telefónico”, recordó.

No pasaron demasiados días desde que Juana decidió conocer al misterioso muchacho. “Un domingo yo estaba con mis hijos, no podía salir pero tenía libre una hora. Dormí a los chicos temprano, los llevé a andar en skate y le dije que teníamos una hora para tomarnos un vino y conocernos”, rememoró, mientras la cámara tomaba a Agustín, a un costado del estudio risueño y avergonzado por lo que contaba.

“Me pasó a buscar por la puerta de mi casa. Salí y ninguno de los dos sabía quién era el otro, solo sabía que se llamaba Agustín. Me miró y me dijo ‘ah, sos vos’. ‘Y sí, hace 37 años que soy yo’, le respondí”, recordó la anécdota, entre risas. “Hubo algo y surgió una magia. Más tarde nos encontramos con nuestro amigo y nos dijo ‘yo pensé que iban a durar dos semanas’. En realidad dijo ‘dos…’ y otra cosa’”, finalizó Juana Viale, con una carcajada, dejando entrever una expresión sexual. ¡Que viva el amor!