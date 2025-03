Juana Viale deslumbró con un exótico look oriental en su programa

Juana Viale volvió a ser el centro de todas las miradas con un imponente look en su segundo programa en Buenos Aires. Como ya es tradición al inicio de Almorzando con Juana (El Trece), la conductora abrió la noche con su clásico desfile para presentar el estilismo elegido para la ocasión, diseñado una vez más por su gran aliado en la moda, Gino Bogani.

“Miren lo que es este vestido del señor Bogani”, expresó Juana con entusiasmo al presentar el sofisticado diseño que llevaba puesto. Se trató de un vestido ceñido al cuerpo, confeccionado en encaje de algodón con hilos plateados, que realzaba su silueta con una elegancia atemporal. El modelo, de cuello alto y hombros estructurados, evocaba un aire oriental que la propia conductora destacó con picardía: “No soy la China, soy Juana”, bromeó en alusión a la China Suárez, quien es conocida por su ascendencia japonesa por parte de su familia materna, que comparte con orgullo en las redes.

El estilismo se completó con una selección de joyería minimalista, en la que destacaban anillos plateados entrelazados, una pulsera a juego y aros de diseño similar, que aportaban brillo sin opacar el protagonismo del vestido.

Para potenciar el look, el equipo de profesionales detrás de su imagen trabajó en cada detalle: el peinado, a cargo de Juan Fojo, consistió en un elegante recogido que dejaba su rostro despejado y resaltaba la estructura del diseño. Por su parte, Cristian Sepúlveda fue el encargado del maquillaje, logrando un acabado sutil y sofisticado, con énfasis en la mirada.

“Muy bonito”, concluyó la nieta de Mirtha Legrand, con la frescura que la caracteriza, cerrando su presentación con una sonrisa cómplice. Así, una vez más, reafirmó su rol como referente de la moda en la televisión argentina, con un estilo impecable que combina vanguardia y elegancia en cada emisión.

Este estilismo representó un contraste absoluto con el look elegido para la semana anterior. Para esa tarde, la presentadora lució un mono de gasa verde translúcido, una pieza fluida y etérea que aportaba dinamismo a cada uno de sus movimientos. Como protagonista del conjunto, el diseñador creó un corset strapless multicolor, con una combinación de tonos rosa, celeste, amarillo y verde, formando un efecto de pinceladas abstractas que aportaban un aire artístico y vanguardista.

El toque final de su estilismo fue un kimono largo vaporoso, con estampados abstractos y mangas amplias, que caía con elegancia y sumaba dramatismo al look. La combinación de telas livianas y la superposición de capas le imprimieron un carácter etéreo y sofisticado, sin perder la impronta moderna que la caracteriza.

Para acompañar este impactante atuendo, Sepúlveda, nuevamente encargado del maquillaje, apostó por un estilo arriesgado y lleno de color. El foco estuvo en la mirada, con un delineado azul eléctrico en el párpado superior e inferior, destacando sus ojos claros. La fusión de sombras en tonos celeste y verde pastel en un efecto degradé aportó un aire fresco y moderno. En los labios, optó por un tono rosa mate, logrando un equilibrio entre lo audaz y lo delicado.

El peinado, a cargo de Fojo, acompañó la estética desenfadada del look con un wet look de ondas naturales, logrando un acabado fresco y espontáneo. Algunos mechones estratégicamente sueltos enmarcaban su rostro, aportando un aire juvenil y relajado sin perder la sofisticación.

Con estos dos looks tan opuestos, Viale reafirmó su versatilidad y su sello inconfundible en la moda, convirtiendo cada aparición en un despliegue de estilo y personalidad. En apenas dos programas, dejó en claro que es capaz de transitar entre la sofisticación clásica y la vanguardia más atrevida, siempre de la mano de su equipo de confianza.