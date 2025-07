Juana Viale deslumbró con un vestido negro con transparencias

Juana Viale volvió a marcar tendencia en una nueva emisión de Almorzando con Juana (El Trece), donde combinó alta costura, comentarios personales y su estilo característico frente a cámara. Esta vez, la conductora eligió un impactante diseño negro de Gino Bogani, con transparencias, bordados y un detalle en la espalda que no pasó inadvertido para el público.

Al ingresar al estudio, Juana saludó con entusiasmo y dio paso a un monólogo descontracturado, donde mezcló humor y actualidad: “Buenas, ¿cómo están? No podía estar para arrancar, pero la remamos como sea. ¿Cómo están? Hoy es domingo. Todo normal. Todo normalito. Argentina sigue igual. Sigue en pie”. Acto seguido, recordó su reciente paso una ceremonia de galardones: “Fui a los Premios Sur en Córdoba de la Academia de Cine, así que estuvo buenísima la 19.ª edición. Muy hermoso. Grandes compañeros, películas hermosas argentinas y también del exterior que fueron nominadas. Así que fue un fiestón en el Teatro San Martín y quiero agradecer a toda la Academia de cine que recibieron y fue una movida enorme, muy bella para sostener este cine argentino que tan en crisis estamos”.

Juana también se tomó unos minutos para detallar el vestido que lució en el programa, como suele hacer en cada emisión. Fiel a su estilo irónico, explicó con humor: “Tengo un vestido de seda con cuello a la base y vuelta de sisa bordado tipo cinta, un corsé transparente delineado la figura con nervaduras bordadas con amplio volado transparente al que le da el movimiento. Chúpate esa, mandarina. Si lo entendieron, es maravilloso, pero lo que ven es lo que importa”. Como de costumbre, agradeció a Bogani por el atuendo y a su equipo de estilismo.

El peinado fue obra de Juan Fojo, con una textura plisada y tirante hacia atrás, mientras que el maquillaje estuvo a cargo de Cris Sepúlveda, quien optó por un delineado celeste y labios neutros para equilibrar el conjunto.

La semana anterior, Viale también había deslumbrado con un vestido en tonos plateados, escote cerrado y sin mangas. En ese episodio, al comenzar el programa, lanzó: “¡Hola, hola, hola! Hago paso chiquito. Porque no me da el vestido, no me da. ¿Cómo están en sus casas? Con una fresca… Volvemos con la ola polar. Pero bueno, bien. Después nos quejamos del calor, nos quejamos del frío. Pero estamos en invierno. Así que bienvenido el frío, nieve”.

En esa misma entrega, Juana también hizo una reflexión sobre el Día del Amigo, que se celebraba ese domingo: “Me había olvidado que no tengo más amigos. Un feliz día a mi mano derecha, que son pocos los que tenemos en esta vida. Yo por lo menos. Así que… pero los agradezco mucho”.