Juana Viale habló sobre cómo vive Mirtha Legrand la cuarentena: «Mi abuela llora, se angustia»

Almorzando con Mirtha Legrand cuenta desde hace más de un mes con Juana Viale, quien tomó el lugar de su abuela durante la cuarentena por el coronavirus. Este domingo la actriz reveló cómo vive la diva el aislamiento preventivo, que la mantiene encerrada en su casa desde hace 37 días. «A veces llora y se angustia», confesó.

Los invitados a la mesa de este domingo debatían sobre la salud mental de los argentinos durante la emergencia decretada por el Gobierno, y en este marco, la doctora en psiquiatría Geraldine Peronace adelantó que el aislamiento traerá aparejados otros problemas a futuro. «El coronavirus va a ser un poroto al lado de todo lo que se va a venir relacionado con la salud mental del individuo».

Ahí, la conductora aprovechó para tratar el caso de la anciana que esta semana cruzó una avenida para ir a tomar sol a una plaza y provocó un escándalo. «Yo creo que esto de que los abuelitos salgan de sus casas tiene que ver con sus cabezas, de no poder resistir más un encierro», dijo Juana. «Yo no quiero saber cómo lo vive Mirtha», acotó Benito Fernández, ocasionando un segundo de sinceramiento en Viale.

«Mi abuela está bien pero a veces llora, se angustia, como todos», dijo la actriz. «Mis hijos no tienen una conciencia de lo que es una cuarentena y tienen una cuestión emocional que la expresan con mucha angustia o mucha sensibilidad», agregó. «Un reto, normal en la vida de mis hijos, ahora es llanto, charla. Es como que están muy sensibles», concluyó.