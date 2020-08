Juana Viale: “No le tengo miedo al coronavirus, nos va a llegar a todos”

Compartir

A lo largo de su carrera como actriz, Juana Viale siempre ha sido muy reservada respecto a su ideología política y sus opiniones sobre las decisiones del gobierno de turno. Sin embargo, desde que ocupa el lugar de su abuela en sus dos programas -La Noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand-, todos los fines de semana se manifiesta sobre la actualidad del país.

En su visita al programa de TN Verdad consecuencia el lunes pasado, Juana no esquivó ninguna pregunta y manifestó su opinión sobre la cuarentena en la Argentina, Alberto Fernández, Cristina Kirchner, las críticas que ha recibido por hablar de política en televisión, y aseguró: “No le tengo miedo al COVID”.

“Nos vamos a contagiar muchos, no podemos esquivar las balas. Me parece que tenemos que aprender a armar protocolos para vivir con él. No podemos seguir pretendiendo que no nos va a llegar, nos va a llegar a todos. Mirá… Para ser pájaro hay que aprender a volar, no se nace sabiendo volar y me parece esencial tomar desafíos. Hay que saltar y enfrentarse a la vida. No lo digo desde el lugar cómodo: a mis 38 años me pasaron muchas cosas. Lo importante es seguir adelante, animarse y tomar fortaleza”, expresó la actriz.

En ese sentido, las conductoras del ciclo de TN le preguntaron si le teme a la muerte. “Creo que la muerte es parte de la vida -respondió-. Entonces, no podemos vivir pensando que no existe: ella está. A algunos nos toca padecerla de diferentes lugares, como mujer, como madre, como hijo, como primo, tío o amigo. Pero ella está”.

Los argentinos nos hemos comportado muy bien, hemos acatado lo que nos han dicho. Pero a veces el mundo no puede seguir detenido, hay que pensar en protocolos para poder ejercer la libertad. La libertad de trabajo, de opinión, de ejercer las artes, los actores, los músicos… No se puede seguir así. Hay que pensar en los protocolos, en la parte emocional… ¿Uno no piensa en un chico encerrado 130 días? ¿No hay psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos?

—Tengo a Ámbar de 17, Silvestre de 12 y Alí, que tiene ocho. Es todo un vaivén emocional. Mi hija está cursando quinto año, mi hijo está cursando su último año de primaria en la Provincia… Hay mucho vacío. Las mamás podemos ocupar un lugar hasta cierto punto pero hay muchas cosas que hoy no puedo hacer aunque lo intente y quiera ser la mejor maestra, la más creativa o recreativa, la que mejor cocina y cuenta los cuentos a la noche. Son tres, soy madre, trabajo, no puedo hacer todo bien. Tengo mucho vínculo con las maestras de mis hijos varones pero siento que no nos corresponde como mamás hacer todo esto. Entonces, ¿dónde están los protocolos? Somos el país con la cuarentena más larga del mundo.