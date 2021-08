Juana Viale reveló cuál es su frase favorita de Mirtha Legrand: “Tengo medias que dicen ‘carajo, mierda’”

Compartir

La nieta de Chiquita aseguró que mira los videos de la diva en YouTube para aprender de ellos y contó que tiene fascinación por el famoso insulto.

Después de grabar las ediciones de La noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand de este fin de semana, Juana Viale abordó un vuelo con destino a Francia junto a su hija Ámbar, quien se va a radicar en Paris para estudiar la carrera de cine. Sin embargo, antes de despedirse, la actriz le concedió una entrevista a las cámaras de Intrusos en la que habló de la posibilidad de que su famosa abuela retome la conducción de sus programas y de las enseñanzas que la diva le dejó, incluso, a su pesar…

¿Cuándo regresará Mirtha Legrand a la televisión? “Cuando sepan, va a estar anunciado con bombos y platillos”, dijo Juana ante la consulta de Rafa Juri. Y aseguró que ella no tenía ningún tipo de información confirmada en ese sentido. La pregunta tenía que ver con una versión que habían dado a conocer Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en el ciclo de América e indicaba que, posiblemente a partir del mes que viene, Chiquita volvería a liderar la mesa de los domingos.

Por otra parte, la actriz dejó en claro que ella no tenía ningún problema en seguir al frente de ambos programas de ser necesario, aunque le gustaría que su abuela pudiera tomar el lugar que le pertenece. “A mí me encanta trabajar. Estoy en la televisión desde que tengo veinte años y trabajo desde que tengo dieciséis. Así que soy muy fan del laburo. Pero creo que más que nada a ella le va a hacer muy bien. Así que ojalá que sea pronto”, dijo.

Lo cierto es que, en este año y medio que lleva reemplazando a Mirtha, Juana demostró su talento para la conducción. ¿Cuáles serían sus planes en caso de que la diva vuelva a su rutina? “Vamos a ver. Tenemos un montón de propuestas de proyectos, por suerte. Así que tenemos que ver cómo se van desarrollando las situaciones”, explicó la actriz. Y, a modo de evaluación, señaló: “Yo estoy muy feliz. El programa tiene muchos años de estar en la televisión y no fue fácil agarrarlo. No soy conductora, pero por suerte tengo una gran escuela. Y, para mí, el balance es muy positivo”.

Por último, al ser consultada sobre qué le tendría que agradecer a la diva de todo lo que le enseñó en este oficio, Juana sorprendió con su respuesta. “Yo no aprendí mucho de mi abuela como conductora, sino que aprendí de una mujer que es muy tenaz en la vida. Me la paso viendo videos por YouTube de ella y esas frases icónicas de la señora Legrand”, dijo. Y, a la hora de tener que elegir una en particular, reveló: “El ‘mierda, carajo’. Quiero decir que tengo unas medias con su cara que dicen: ‘Mierda, carajo’, ‘Carajo, mierda’”.

El tape en el que Chiquita insulta en medio de una grabación que se había complicado por diferentes motivos, había salido a la luz en una edición de Memoria, el ciclo que conducía Chiche Gelblung por el viejo Canal 9.

