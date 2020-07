Juana Viale se disculpó tras preguntar si Alberto Fernández terminará su mandato

Compartir

El fin de semana, Juana Viale se convirtió en tendencia en las redes sociales luego de que trascendiera un fragmento de La Noche de Mirtha, donde realizó una pregunta que fue fuertemente cuestionada por los usuarios: “¿termina el Gobierno? ¿Termina el mandato?”.

La actriz, quien se encuentra llevando adelante el programa de su abuela Mirtha Legrand quien decidió cuidarse ante el estallido del COVID-19 y tras el fallecimiento de su hermana Goldy, recibió como invitados al programa del sábado al economista Roberto Cachanosky, el abogado Alejandro Fargosi, el ex diputado Julio Bárbaro y la periodista María Julia Oliván.

Mientras conversaban sobre la actualidad nacional, la nieta de Mirtha Legrand le consultó al ex interventor del COMFER sobre la continuidad del Jefe de Estado en el Poder. Bárbaro opinó: “Este Gobierno no gana las próximas elecciones”. Y Viale preguntó: “Y, ¿termina el Gobierno? ¿Termina el mandato?”, aunque ante la respuesta de varios invitados, se autocontestó que sí.

Sin embargo, la pregunta de la conductora no fue bien recibido en las redes sociales, incluso, varias figuras, se manifestaron con comentarios ofensivos. Fue por este motivo, que la conductora publicó su propio tuit para disculparse. “Nada mas ajeno a mi persona incitar a la violencia o a pensamientos golpistas. Por ello, pido disculpas públicamente si me expresé de manera incorrecta o por no haber sido lo suficientemente clara”, mencionó.

Esa misma noche, la actriz lució un particular vestido en color verde musgo del joven diseñador Jorge Rey. Con una falda impresionante y un escote en V, decorado con mostacillas brillantes, sin dudas, se convirtió en uno de los mejores looks de todo el ciclo que la tiene como conductora. Además, se debatieron diversos temas, como el crimen de Fabián Gutiérrez, la extensión de la cuarentena en el AMBA y hasta el último romance del ex diputado peronista.

En diálogo con Teleshow, hace unos días, Mirtha Legrand se refirió al desempeño de Juana Viale al frente de La Noche de Mirtha y Almorzando. La conductora tuvo palabras más que elogiosas. “La veo muy bien”, aseguró. “Ha ido tomando seguridad, su encanto y belleza son deslumbrantes. Ella es encantadora y tiene su propia personalidad”, reconoció.

Desde el sábado 21 de marzo, Viale está frente de ambos y ciclos. Y según sus palabras, ella no está “sustituyendo a nadie”, sino que está “haciendo un modesto aporte a esta situación que tiene en vilo a todo el mundo por el tan pequeño y tan grande coronavirus”. En ese sentido, explicó: “Mi abuela, la tan amada Mirtha Legrand, no va a hacer su programa porque tiene edad de estar en el grupo de alto riesgo y un gran sentimiento de responsabilidad. Así que, por ser ‘la nieta de’, con mucho orgullo lo digo, decidí ayudar con esta causa, que es la de comunicar”.