Juana Viale se justificó por un error que le marcó Mirtha en su rol de conductora: “Perdón, soy eufórica”

Compartir

Linkedin Print

En un programa especial de La noche de Mirtha, adelantado para las 20 debido al partido de la Selección Argentina en la Copa América, Juana Viale ingresó eufórica. Bailando al ritmo de “Aserejé” -clásico dosmiloso de las Ketchup- y enfundada en un impactante vestido fucsia diseñado por Gino Bogani, la conductora no ocultó su felicidad. Arrancó la clásica entrada con un tono bien arriba, y la terminó con una observación que suele hacerle su abuela.

A decir verdad, Mirtha estuvo presente durante toda la presentación. En su habitual recorrida por su vestuario y accesorios, Juana y repartió agradecimientos y aprovechó para saludar a los locutores en su día, con dos destinatarias muy especiales. Una, Adriana Verón, la histórica locutora del ciclo. La otra, ni más ni menos que la señora Mirtha Legrand.

“No le faltó nada hacer a mi abuela, la verdad, teatro, cine, televisión, locutora”, enumeró con orgullo de nieta, y le dedicó unas palabras al aire. “Podes venir cuando quieras, estás bienvenida en tu casa. Te estoy extrañando acá, es difícil, eh”, la invitó, antes de comprometerla en cámara a ir al teatro, una de las actividades preferidas de la diva.

Otro de los motivos de alegría de Juana era por los cuatro invitados de la noche, que planteaban de antemano una mesa con menor carga política que la habitual de los sábados. “Estoy hasta acá de los programas meta tan meta puja, meta política, que sos de un bando, que sos de otro bando”, se descargó, aunque destacó que se de cualquier manera iban a abordar el tema, “porque la actualidad es nuestra política”. La referencia era para los comensales de este sábado: el bailarín Maximiliano Guerra; la conductora Sol Pérez; el especialista en tecnología Santiago Bilinkis y la animadora infantil Cecilia Caramelito Carrizo.

Antes de pasar a la mesa, Juana volvió a mencionar a su abuela, en uno de esos diálogos íntimos que cuando decide hacerlos públicos construye una particular complicidad con la audiencia. “¿Grité mucho en la entrada?”, sorprendió la conductora y reveló una observación que le había manifestado la Chiqui: “Porque mi abuelita me dijo: ‘Juanita, te voy a decir una cosa: gritás mucho’”. Con la mirada, buscó la repuesta detrás de cámara, y al parecer el veredicto le daba la razón a su abuela.

“Grito mucho, perdón. Soy así, soy eufórica”, se justificó la conductora. “Muy arriba”, advirtió uno de los asistentes, y Juana otra vez se hizo cargo: “Muy arriba, siempre arriba. Aunque no se pueda, terraza, terraza, terraza. Ya sabemos eso, frase de cabecera”, concluyó entre risas, antes de pasar formalmente a la mesaza y dar inicio a un nuevo capítulo del clásico de la televisión argentina.

Mientras que este domingo en Almorzando con Mirtha Legrand, Viale estará acompañada por Karina La Princesita quien revelará anécdotas de su carrera, su actual paso por La Academia y dará un show musical para el cierre del programa; el reconocido escritor Eduardo Sacheri que presentará su nueva novela que reúne sus dos pasiones: fútbol y literatura, y reforzará el pedido de la vuelta a clases presenciales; la chef Ximena Sáenz, actual jurado de El Gran Premio de la Cocina; y el actor Felipe Colombo quien repasará su carrera artística y su presente profesional y personal.

Compartir

Linkedin Print