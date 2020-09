Juana Viale se sometió a un hisopado tras el positivo de Toti Pasman, uno de los invitados

Compartir

Linkedin Print

Juana Viale lleva ya cinco meses y medio reemplazando a Mirtha Legrand en sus dos ciclos de El Trece. Entendiendo que su abuela era una persona de riesgo y no debía exponerse a un posible contagio, la actriz aceptó ponerse al frente de La Noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand desde el comienzo de la pandemia. Y lo hizo muy bien. Sin embargo, desde el primer momento, supo que con su trabajo estaba expuesta a contraer la enfermedad.

Pues bien, en la mesaza del domingo pasado, Juana tuvo como invitados a Sol Pérez, Gabriel Olivieri, Manuel Wirtz y Toti Pasman. Y todo transcurrió con normalidad. Pero el lunes, y tras confirmarse varios casos de COVID-19 en la radio La Red, donde trabaja, el periodista deportivo se sometió a un hisopado que le dio positivo.

Ante esta situación, StoryLab, la productora de Nacho Viale, desplegó el protocolo correspondiente ante contactos estrechos, que incluyó un test de PCR para Juana. Y en el día de hoy emitió un comunicado en el que confirmó cuál había sido el resultado del mismo.

“Debido a la noticia del caso de COVID positivo del periodista Toti Pasman, quien se realizó el estudio pertinente el lunes 1° de septiembre y fue invitado a Almorzando con Mirtha Legrand, grabado el pasado sábado 29 de agosto, StoryLab seguirá el protocolo que establece 48 hs. de contacto estrecho. Pese a que pasaron más horas (72 hs.), desde la productora hemos contactado a cada invitado que participó del programa para notificarlos y ofrecer realizarles el test”, comienza diciendo el texto.

Y continúa: “La señora Juana Viale no presenta síntomas, se realizó el testeo y el resultado fue negativo. El resto del equipo se encuentra sin síntomas, pero tomamos la responsabilidad en StoryLab y acompañamos este momento”.

Finalmente, el comunicado remarca: “En cuanto a StoryLab S.A., productora de los ciclos Almorzando con Mirtha Legrand y La Noche de Mirtha, cumple con todas las normas de seguridad establecidas y graba con anticipo ambos ciclos con las medidas necesarias para preservar la salud y bienestar de los invitados y del equipo de trabajo. Así, en el piso sólo están presentes las figuras invitadas y el equipo de producción necesario para llevar a cabo ambos programas, sin público extra”.

En cuanto a Pasman, en diálogo con Informados de todo, por América, este miércoles relató cómo se enteró de que tenía coronavirus: “Me avisaron ayer cerca de las 22:30. Con Juli, mi mujer, tomamos la decisión de hisoparnos el lunes porque ella había estado con su tía que el viernes dio positivo. Para nuestra sorpresa, ella dio negativo y yo positivo así que me lo contagié por otro lado”.

El periodista, no obstante, explicó que hasta el momento no tuvo síntomas importantes. “Nunca tuve fiebre. Ayer me sentí un poco cansado pero hoy me levanté mucho mejor. Yo estoy entrenando todos los días en cuarentena y ayer no tenía ganas. Me tomé la temperatura dos veces pero no tenía fiebre, tos apenitas y ayer a la noche no dormí muy bien, se me tapó un poco la nariz. Hoy me levanté con la voz un poco ronca. Pero, gracias a Dios, me siento muy bien, aunque no hay que subestimar el virus”, aseguró.

Toti contó que, según supone, no pudo haber contagiado a nadie en la radio, ya que el último día que fue a los estudios fue el jueves de la semana pasada y el resto de los programas los hizo desde su casa. Y que, apenas supo la noticia, se comunicó con la producción de Mirtha para informales lo sucedido.