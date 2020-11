Juana Viale, sobre la vuelta del Mirtha Legrand: “El 19 va a ocupar su lugar en la mesa”

Compartir

Aunque de manera enigmática, la noticia ya la había adelantado Nacho Viale a través de su cuenta de Twitter la semana pasada. Sin embargo, este sábado, Juana Viale se encargó de confirmarla: el próximo 19 de diciembre, Mirtha Legrand volverá a ponerse al frente de su programa de El Trece. Y lo hará en carácter de anfitriona y no de invitada, como algunos llegaron a suponer.

“Le mandamos un beso a mi abuelita. Ya va a venir”, dijo la actriz en La noche de Mirtha. Y, enseguida, miró a lo comensales que tenía a su lado y les confirmó la fecha de la que se venía hablando. “Viene acá, así que hacemos la noche juntas. Salimos de juerga”, aseguró con una sonrisa. Fue entonces cuando los invitados, Fernando Niembro, Gastón Recondo, Javier Díaz y Carlos Reymundo Roberts, quisieron saber qué lugar iba a ocupar la diva en la mesa, teniendo en cuenta que ella estaba ocupando su silla desde el 21 de marzo. Pero Juana dejó más que claro que iba a estar en la cabecera, como siempre.

“Ella viene a su lugar y yo me pongo ahí, ahí, ahí o ahí, me da lo mismo”, dijo la actriz señalando las cuatro sillas restantes. Y agregó: “Puedo ser varias Juanas, tengo varias caras”. Es que, a decir verdad, cada vez que ella estuvo como invitada en la mesa de su abuela, tuvo que enfrentar cuestionarios íntimos que ningún otro entrevistador se hubiera animado a hacerle. Y, por la manera de ser de Mirtha, lo más probable es que en esta oportunidad tenga mucho qué preguntar.

Luego de confesar públicamente su temor a exponerse al contagio del COVID-19 siendo una persona de riesgo, apenas se declaró la pandemia Chiquita decidió dejar al frente de sus dos ciclos a su nieta. Y la actriz aceptó el reemplazo gustosa, pensando que en un par de semanas su abuela volvería a conducir sus mesazas como lo viene haciendo desde hace más de cincuenta años. Sin embargo, la cuarentena argentina se extendió mucho más de lo que todos esperaban. Y, al día de hoy, Mirtha todavía no pudo volver a su trabajo.

Sin embargo, hace quince días en la emisión del almuerzo dominical, Juana había dado indicios sobre la posible vuelta de la diva. “El tiempo se detuvo, así que antes del 2021, fin del 2020, vamos a proponerle a la señora Mirtha Legrand que vuelva a su mesa”, dijo mientras todos en el estudio comenzaron a aplaudir.

