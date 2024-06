Juanita Tinelli confirmó su separación de su novio Mija Mamruth: «Sanando y cuidándome mucho»

Con una fuerte presencia en redes sociales, Juanita Tinelli aprovecha ese espacio no solo para mostrar aspectos de su vida diaria, su trabajo como modelo en el exterior, sino también para mantener a su audiencia informada sobre sus proyectos profesionales y sus momentos personales significativos. Cada una de sus publicaciones suele llamar la atención de sus casi 3 millones de seguidores, tanto es así que cada vez que la joven interactúa con sus seguidores genera de inmediato un feedback del otro lado.

De esta manera, la hija menor de Marcelo Tinelli y Paula Robles en las últimas horas publicó en sus historias de Instagram una imagen que revela cómo se encuentra en este momento. Así se la pudo ver a la modelo disfrutando de un café con leche, mientras escribió: “Hazme una pregunta”, lo que habilitó a sus seguidores a que consulten sobre los temas de su interés. Cabe recordar que en estos casos es la propia dueña de la cuenta la que decide cuáles responder y hacer visibles.

En medio de este panorama sorprendió al contestar la consulta “¿estas en pareja?” a lo que contestó con un simple y rotundo “No”, acompañado de una foto de un primer plano de su rostro, con los ojos mirando al cielo. La revelación sobre su presente sentimental llega poco tiempo después de haberse mostrado junto a su pareja Mija Mamruth, en los más variados eventos públicos y privados a seis meses de haber anunciado su relación.

Incluso tras ello la pregunta giró sobre cómo se encontraba, a lo que contestó: “Sanando y cuidándome mucho”. Luego, acompañó con unas instantáneas donde se mostró acompañada por sus afectos y una foto que llamó la atención, con los ojos como evidencia de que se encontraba llorando.

Los últimos días del año último la modelo posteó una imagen a los besos con su novio. Además, aprovechó para arrobarlo en la imagen y de esta manera dejó en claro la identidad del joven que conquistó su corazón. Incluso, pasados los días, el muchacho puso su perfil de redes sociales en modo público y allí se apreciaba cómo la familia Tinelli le dio el visto bueno a la relación. En una publicación de mediados del año pasado, se los pudo ver durante unas vacaciones, y tanto los padres de la modelo como su hermana Mica y su amiga Francesca Ribeiro celebraron el paseo de los novios.

Aunque Juanita ha tenido siempre un perfil bajo respecto a su vida sentimental, se ha mostrado de manera pública con otras parejas. Durante más de dos años, la joven mantuvo una relación amorosa con Mika Bonomi. Anteriormente, tuvo un vínculo con Félix Delfín Buenader.

En esta oportunidad, además de anunciar su estado sentimental, Juana compartió imágenes y mensajes sobre su familia, en los que destacó su felicidad y la gratitud hacia sus seres queridos. Así, subió fotos junto a su padre y su madre, entre otros familiares cercanos. También afirmó que su familia es una gran fuente de motivación y alegría para ella.

“Soy una afortunada por la familia que tengo, por lo que aprendo de ellos día a día. Por la gente que me rodea que amo profundamente. Sí, soy muy feliz y ellos me motivan a vivir y disfrutar la vida como se debe”, detalló sobre cómo se siente y el impacto de la familia en ese proceso e, incluso, acompañando la respuesta con una imagen en la que se los puede ver a todos juntos compartiendo una mesa.

Sobre su hermano Francisco tuvo un gesto diferencial al ser consultada sobre cómo es la relación entre ellos- “Mi mejor amigo”, aseguró junto a cuatro imágenes en las que se los ve juntos. También hubo un momento destacado para su mamá.