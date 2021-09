Juanita Viale vende su casa de San Isidro: la propiedad vale 950 mil dólares

Compartir

Linkedin Print

Juana Viale suele compartir con sus seguidores imágenes de su vida cotidiana en las que muestra algunos rincones de su casa ubicada en San Isidro que ella misma se encargó de decorar con su propio estilo. Ahora la conductora puso a la venta esta propiedad que está valuada en 950 mil dólares ya que planea mudarse a un nuevo hogar.

La vivienda tiene veinte años de antigüedad, según informó la inmobiliaria Duprat que contrató la actriz para que se encarguen de la venta. Según el aviso publicado en la página web es un terreno de 726.73 metros cuadrados ubicado en la localidad de Béccar, que tiene en total 506 metros cuadrados cubiertos.

Además, la casa tiene dos pisos, cinco cuartos con sus respectivos baños y un garaje en el que entran dos autos. En en el living hay una chimenea que le da mucha calidez al ambiente. Mientras que la cocina es muy cómoda y tiene una isla en la que Juanita suele grabar los videos para Instagram preparando platos vegetarianos.

Según la descripción de la inmobiliaria la propiedad, en la que la conductora vivió durante siete años con sus tres hijos, se destaca por “ser luminosa, tener ambientes grandes, mucha onda, muy buena distribución y una suite en planta baja”. Algunos de los dormitorios ubicados en la segunda planta tienen salida a la terraza. Y también hay una suite con vestidor.

Uno de los aspectos más interesantes es que la casa tiene jardín, una galería con parilla, una pileta con jacuzzi y solarium. Este lugar es ideal para hacer reuniones, festejar cumpleaños o simplemente sentarse a leer un buen libro. A la nieta de Mirtha Legrand le gusta mucho disfrutar del espacio al aire libre y por este motivo tiene muchas plantas y hasta su propia huerta.

Quizás Juanita está movilizada por buscar un nuevo hogar para empezar una nueva etapa familiar por la reciente partida de su hija Ámbar de Benedictis a Europa. Cabe recordar que madre e hija viajaron juntas a Europa para que la joven se pudiera instalar en un departamento en París, donde estudiará la carrera de Artes Visuales en la universidad francesa de La Sorbona.

Este domingo, la conductora desmintió que estaba pagando 214.000 pesos por mes por los estudios de su hija en Francia como trascendió en algunos medios de comunicación. “Ella va a una universidad pública. No pago”, aseguró Juana, enojada por estos rumores. También aprovechó para aclarar que Ámbar no está becada.

Este fin de semana pasado, volvió a estar al frente de los programas La noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand, luego de haber sido reemplazada por Chiquita el 28 de agosto en una emisión muy esperada por el público. Ese día, Juanita no pudo conducir porque cuando regresó a Buenos Aires, cumplió una cuarentena de cuatro días en un hotel, una medida que deben cumplir todas las personas que viven en Provincia de Buenos Aires y viajan al exterior para evitar la propagación del coronavirus. Luego, regresó a su casa de San Isidro y estuvo aislada tres días más.

Compartir

Linkedin Print