Juárez: Municipalidad y Concejo Deliberante desde sus áreas, comprometidos en la lucha contra el COVID 19

El Intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif junto al presidente del Concejo Deliberante Diego Martiarena, y el asesor del Poder Ejecutivo comunal Alfredo Valdez, recientemente recorrieron los diferentes Centros de Aislamiento, en el contexto de la lucha contra el COVID 19, que funcionan en esa ciudad, tales como los del INTA, en Barrio Toba, en Barrio Viejo, y en la Escuela N24.

“Desde nuestras áreas, Municipio de Ingeniero Juárez y Concejo Deliberante, como siempre fue y será, estamos a disposición de todo lo que podamos sumar a la eficaz asistencia que concreta el Gobierno de la Provincia a través de las políticas sanitarias vigentes a nuestros compueblanos, en este contexto de pandemia, cumpliendo así, con el compromiso que la situación amerita”, explicaron los funcionarios.

A su entender, dijeron, “es importante que la comunidad entienda que la cantidad de casos registrados de COVID 19, en toda la provincia no solo deben preocuparnos sino también ocuparnos. Es prioritario el mantener el respeto a todos los protocolos vigentes. Creemos firmemente que no hay campaña más eficaz que la de dar el ejemplo. La detección del virus, la identificación de hasta donde avanzo, no debe asustarnos, porque es la primer parte de la solución del problema”.

“Desde la Municipalidad y el Concejo Deliberante, vamos a seguir implementando estas actividades porque entendemos que solo trabajando Todos Unidos, superaremos esta Pandemia”, finalizaron.

