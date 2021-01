Juárez: originarios no quieren dejar sus casas por temor a ser saqueados cuando van a hacer la cuarentena en los centros de alojamiento

Compartir

Linkedin Print

Originarios de comunidades de la localidad de Ingeniero Juárez se mostraron reacios a realizar la cuarentena en los centros de alojamientos, debido a que deben dejar sus hogares que luego son saqueados.

“Sin previo aviso familias enteras son trasladadas a centros de alojamientos y dejan sus casas que posteriormente son robadas”, contó un poblador del barrio Obrero quien agregó que “como no pueden oponerse ya que son llevados por la Policía muchos optaron por huir hacia el monte o barrios vecinos”.

El hombre indicó que “muchos tomamos la determinación de huir ni bien nos enteramos de que iban a venir a hisoparnos. En mi caso particular cuando me informaron, inmediatamente cerré mi casa y decidí huir. La Policía me andaba buscando, recurrí a otro barrio para esconderme para no ir al lugar de aislamiento”.

Añadió que “el barrio obrero hoy está desierto” y que “las casas han sido saqueadas, se han robado absolutamente todo, los dueños de esas viviendas están aislados y aún no lo saben, cuando vuelvan se van a encontrar con la triste realidad”.

Confió seguidamente que “a un hermano lo llevaron y no le dieron tiempo de guardar sus cosas, él tenía un taller de motos y ahora le han robado todo, lo peor es que todavía no sabe lo que pasó”.

“Todavía están con esa postura de que las familias completas hagan aislamiento en un determinado lugar, por eso somos muchos los que disparamos”, dejó en claro.

Compartir

Linkedin Print