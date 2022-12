Juárez: se habilitó nuevos equipamientos de última tecnología en Hospital Distrital

Ayer por la mañana, el gobernador Gildo Insfrán habilitó la puesta en funcionamiento de dos nuevos equipamientos de alta tecnología para el Hospital Distrital “Eva Perón” de la localidad de Ingeniero Juárez.

Se tratan del Tomógrafo Helicoidal y de un intensificador de imagen Arco en C, los cuales se incorporarán al nosocomio con el objetivo de continuar mejorando la asistencia de salud de todo el Distrito Sanitario N° 1 que comprende los Departamentos Matacos, Bermejo y Ramon Lista.

Durante la ceremonia, el primer mandatario provincial fue acompañado por el vicegobernador, el doctor Eber Solís, el intendente local, Rafael Nacif, el jefe de Gabinete de Ministros, el doctor Antonio Ferreira, el ministro de Desarrollo Humano, el doctor Aníbal Gómez, y el director del Hospital Distrital Eva Perón, el doctor José Fernández.

Además de subsecretarios y responsables de organismos autárquicos, intendentes y presidentes de Comisiones de Fomento del interior provincial, personal de salud y comunidad en general.

Cabe destacar que ambos equipamientos se encontrarán interconectados a través del Centro de Diagnóstico por Imagen del Hospital Interdistrital Evita, situado en la ciudad capital, lo que permitirá que las imágenes que se emitan en plena cirugía puedan ser vistas en tiempo real por los médicos especialistas de dicho nosocomio.

Al respecto, el ministro de Desarrollo Humano, el doctor Gómez, esbozó: “Estamos cerrando un año de intensa actividad, pasada ya la Navidad y próximos a Año Nuevo, luego de intensos trabajos en este Hospital Distrital Eva Perón del Distrito Sanitario N° 1”.

“Estos trabajos incluyeron una remodelación total de este nosocomio, dejándolo en óptimas condiciones, que incluyeron el equipamiento también de todas las áreas de este hospital, como quirófano, emergencias, sala de partos, informática, entre otras”, puso de relieve el funcionario.

Del mismo modo, realzó que se lo dotó de recursos humanos, tanto médicos como técnicos, que “optimizan el funcionamiento del nosocomio”.

Es así que “en esta jornada el principal tema que nos trae es la puesta en funcionamiento de dos equipos de última tecnología: uno es el de tomografía computada y el otro un equipo radiológico denominado Arco en C, que es de uso específico”.

“Ambos son digitales y se caracterizan por tener imágenes de alta resolución y calidad”, acentuó el ministro Gómez, marcando que, a su vez, permite la conexión a la red de fibra óptica provincial.

De manera que “las imágenes que se toman con estos equipos en forma simultánea se pueden estar observando en Formosa Capital, en el Hospital Interdistrital Evita, el Hospital de Alta Complejidad y si fuese necesario con cualquier parte del mundo se puede hacer esta conexión”.

“Esto indica que la telesalud de la que tanto hablábamos hace mucho tiempo hoy es una realidad en Ingeniero Juárez”, significó, apuntando que además de la puesta en funcionamiento de dichos equipos se efectuó la entrega en forma simbólica de una caja de instrumental de traumatología que “acompaña al Arco en C que está en el quirófano”, con lo cual queda plasmado que no se trata de hechos aislados, sino de acciones planificadas “para que se pueda dar respuestas a las cuestiones de traumatología” en el mismo lugar, evitando traslados, “con mejores diagnósticos, tratamientos más cortos y de más rápida recuperación para los pacientes”.

Profesionales

En otra línea, la doctora Yuseima Medina, a cargo del Arco en C, realzó a esta Agencia “poder contar con este equipamiento, ya que es de alta tecnología y permite observar imágenes radiológicas en tiempo real”.

“Es un resonador que genera imágenes de alta resolución, así que vamos a realizar múltiples cirugías tanto de fracturas de fémur, pelvis y antebrazo”, agregó.

Además, explicó que “con él se puede verificar el tipo de fractura que tiene el paciente y, una vez realizada la cirugía, observar el estado en el que se encuentra”.

En tanto, valoró “la capacitación brindada”, comentando que “la estamos realizando en conjunto con todo el equipo médico en quirúrgico que trabaja en el hospital”.

En el mismo contexto, adelantó que “este equipo es muy importante, porque permitirá hacer cirugías mínimamente invasivas, es decir, los pacientes van a tener una mayor recuperación y lo haremos de manera cerrada, ambulatoria con la probabilidad de poder darlos de alta en 24 horas”.

En otro orden, el jefe de Enfermería del Hospital Distrital, Ángel Ortega, afirmó que la comunidad sanitaria se “encuentra muy contenta”, porque “la puesta en marcha de ambos equipos nos permitirá tratar a los pacientes aquí, evitando que sean derivados a Formosa”.

Respecto de las atenciones, especificó que no solamente prestan servicios a pacientes del Distrito 1, sino también a personas de Chaco, Salta, Paraguay y hasta de Bolivia.

Día histórico

Al brindar su discurso, el director del Hospital Distrital Eva Perón, cabecera del Distrito Sanitario N° 1, conformado por los Departamentos Bermejo, Matacos y Ramón Lista, el doctor José Fernández, resaltó la importancia del nuevo equipamiento de última generación incorporado en dicho nosocomio.

En ese sentido, con una enorme satisfacción, expresó que “es un día histórico”, ya que “a partir de la decisión política del gobernador Gildo Insfrán de invertir en el sistema de salud de la provincia, hemos dado un paso muy importante lo que realmente me llena de orgullo”.

En cuanto al tomógrafo de última generación helicoidal, explicó que éste que tiene la particularidad de que incorpora un sintetizador de voces, el cual “como venía incorporado solamente en el idioma inglés y castellano, hemos dialogado con los técnicos en aplicaciones, que vinieron desde Brasil a capacitar a nuestros licenciados en bioimágenes, para tener también la posibilidad de incorporar el dialecto wichí y toba”.

Así entonces, “el tomógrafo dará las indicaciones en el idioma del paciente” que pertenece a “una comunidad pluriétnica y multicultural”.

Acentuó por eso mismo que “esto es igualdad de oportunidades para cada uno de los formoseños viva donde viva”.

Y remarcó: “Este es el camino correcto: el de estar al lado de la gente todos los días para aportar nuestro granito de arena y mejorar la calidad de vida de cada uno de los pobladores del oeste formoseño”.

Por su parte, el intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif, marcó el apoyo de la gestión provincial, materializada en numerosas obras concretadas y otras en marcha en esa comunidad del Departamento Matacos.