Juárez: se recuperaron dos motocicletas antes que su propietario haga la denuncia

Efectivos del Comando Radioeléctrico Policial Ingeniero Juárez recuperaron dos motocicletas: una Yamaha de 150 cilindradas y otra Honda Bross 125, sustraídas de una casa del barrio Mechero, de esta localidad.

Alrededor de las 3:00 horas de este domingo, alertaron a los policías que llevaban de forma sospechosa las rodados por la Ruta Provincial N° 39, hacia la zona rural.

De inmediato, los uniformados realizaron un amplio operativo y a escasos kilómetros de la localidad observaron que dos hombres trasladaban las motos y las abandonaron al verse descubiertos.

Las motocicletas fueron secuestradas y según la consulta con la base de datos de Informática Policial y la Comisaría Ingeniero Juárez se constató que no tenían antecedentes.

Horas más tarde, un hombre de 57 años fue a la dependencia policial para denunciar el ilícito y agradeció la actuación policial al reconocer sus motos, que ya habían sido recuperadas.

También se realizaron las actuaciones procesales, con la colaboración de la Delegación Policía Científica.

La investigación continúa a fin de detener a los responsables del ilícito y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.