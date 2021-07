Jubilación sin aporte para mujeres: en Formosa se podrá sacar turno a partir del lunes 2 de agosto

Compartir

El titular de Anses en Formosa, Ricardo Oviedo, en diálogo con el Grupo de Medios TVO informó que el Programa de Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado, que permite jubilarse a las mujeres con más de 60 años o sean madres y que no cuenten con los últimos 30 años de aportes necesarios, se podrá tramitar en Formosa a partir del lunes 2 de agosto sacando un turno online. Aconsejó a quienes crean pertenecer al beneficio ingresar en la página del organismo e ir completando los datos de todos sus hijos para de esta manera agilizar el trámite que tendría unas 6 mil beneficiarias en la provincia.

Oviedo comenzó hablando del bono que percibirán en agosto jubilados y pensionados de todo el país. “Este bono de 5 mil pesos afecta a un 83% de la cantidad total de jubilados y pensionados del país con lo cual estaría alcanzando unos 6 millones de beneficiarios, en el caso de Formosa el beneficio estaría alcanzando a un poco más de 96 mil personas entre jubilados, pensionados y también alcanza a quienes tienen pensiones no contributivas, de adultos mayores y de quienes tienen pensión de madre de siete hijos, es una decisión muy importante que aporta estos 5 mil pesos con el objetivo de ir recuperando el poder adquisitivo de los haberes de los jubilados y pensionados de manera tal que no queden por debajo de los haberes de aumento de inflación que se ha dado en estos meses, este bono se suma al aumento que ya han tenido los haberes jubilatorios tanto en el primer como en el segundo trimestre, ha sido del 8,07% en el primer trimestre y de un 12,2% en el segundo trimestre con lo cual en el primer semestre del año se ha hecho un ajuste de más del 20% y a esto se suma el bono de 1500 pesos que se dio en abril y mayo, y ahora este bono de 5 mil pesos”, destacó.

Asimismo recordó que “el bono se empezará a pagar el 2 de agosto en los mismos días que se pagan los haberes jubilatorios de acuerdo al cronograma establecido, es decir de acuerdo a la terminación de documento y al cronograma de pago para el mes de agosto van a estar percibiendo sus haberes correspondientes más los 5 mil pesos”.

En otro tramo de la nota se refirió al Programa de Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado, que permite jubilarse a las mujeres con más de 60 años o sean madres y que no cuenten con los últimos 30 años de aportes necesarios. “Esta es una decisión muy importante dirigida a todas las madres y las mujeres, es un reconocimiento a esa labor del cuidado, de la crianza de los hijos, ya que muchas veces habían quedado desprotegidas y en la mayoría de los casos son mujeres que no tienen la cantidad total de aportes necesarios para poder llegar a la jubilación pero ya cuentan con la edad suficiente, está dirigido a mujeres que tienen 60 años o más, pero que les faltan años de aporte, hay un reconocimiento en años de aporte por cada hijo que tengan”.

Explicó en ese sentido que “el trámite para el beneficio es presencial, deben sacar un turno que se dará a partir del lunes 2 de agosto para la atención presencial en las oficinas, lo que estamos recomendando es que ya ahora cada una de las personas que crean estar en esas condiciones o con posibilidades de acceder a ese beneficio acreditar todos los datos de sus hijos así ya pueden entrar desde ahora hasta el 2 de agosto en la página de Anses y a través de Mi Anses con su clave de seguridad social actualizar toda la información referida a los hijos que tienen para ir adelantando todo lo que va a ser la instancia de trámite, eso les va a permitir que cuando vengan a hacer el trámite al tener toda la información cargada va a ser mucho más fácil y rápido la determinación del derecho de si les corresponde o no la jubilación”.

“En Formosa serían unas 6 mil mujeres aproximadamente las beneficiadas, a nivel país son más de 155 mil mujeres que podrían llegar a acceder a este beneficio y a una jubilación, eso es lo más importante cuando en otras condiciones no podían, esto se suma, es un complementario para que a través de las moratorias vigentes puedan llegar a esa jubilación”, finalizó Oviedo.

