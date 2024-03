Jubilaciones: calculan que los haberes podrían quedar hasta 40% por debajo del poder de compra de 2017

El Gobierno prepara la aplicación de una nueva fórmula jubilatoria, que será establecida por decreto ante la falta de un acuerdo en el Congreso, y que actualizará los haberes de manera mensual de acuerdo a inflación, con un rezago de dos meses. Según un cálculo privado, el esquema nueva “cristalizaría” una pérdida adquisitiva de 25% de la jubilación mínima desde 2017 ya que no permitiría una recuperación del poder de compra.

Un estudio del director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) Nadin Argañaraz, estimó que con el aumento jubilatorio dado este mes (27,18% de acuerdo a la fórmula trimestral automática), los haberes en promedio terminarán el primer trimestre del año con una pérdida de poder adquisitivo de 42% en comparación con los primeros tres meses del año anterior. Para el caso de los jubilados que cobran la mínima y que reciben el bono extraordinario que paga habitualmente Anses, esa pérdida contra la inflación ronda el 28 por ciento. Iaraf estimó, para su escenario de base, que la inflación de este mes será de 14,3%, en línea con lo que marca el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central.

En este contexto, el Gobierno anunció el viernes que cambiará por decreto la forma de actualizar los haberes: pasará de tener una suba trimestral a una mensual. El formato de reajuste estará basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En esta oportunidad en abril habrá además del aumento por el IPC de febrero (13,2%) un porcentaje extra que será del 12,5 por ciento, a manera de “empalme” entre un esquema y otro.

Los primeros análisis sobre el funcionamiento de esa fórmula y el efecto que tendría sobre los haberes muestra que en un escenario de desaceleración de los índices de precios, las jubilaciones podrían recuperar poder de compra, pero que no conseguirían recomponer buena parte de lo que perdieron desde 2017. A fines de ese año el gobierno de Mauricio Macri aprobó en el Congreso la fórmula que luego reemplazó Alberto Fernández y que el DNU de Javier Milei buscará eliminar.

Una variable que Iaraf puso en consideración para analizar el impacto que tendrá en las jubilaciones la nueva fórmula será el de los bonos extraordinarios mensuales. Aún no está claro si esas sumas también serán actualizadas mensualmente por inflación o si su monto continuará a discreción del Poder Ejecutivo, como en la actualidad. En el escenario que planteó Argañaraz, esas sumas acompañan el reajuste de los haberes cada mes.

“Si se considera el caso de un jubilado con la mínima que cobra bonos, y que el bono a partir de mayo también se actualiza por inflación, durante el mes de mayo cobraría en moneda de este mes de marzo de 2024 unos $238.397, $156.772 por el haber más $81.625 de bono”, puso como primer ejemplo. “Ese ingreso de mayo sería equivalente al 75% del ingreso promedio que este jubilado tuvo en 2017, cuando fue de $319.885″, este último número calculado a valores actuales. “Como al incorporar la actualización del haber por la inflación, la jubilación deja de tener margen para crecer en términos reales, el ingreso se congelaría a un nivel un 25% inferior al del año 2017″, mencionó el director de ese centro de estudios.