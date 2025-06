Jubilaciones y discapacidad: Francos confirmó que Javier Milei vetará cualquier ley que atente contra el equilibrio fiscal

A la misma hora en el que Diputados reunía quórum en el Congreso para avanzar con una batería de leyes incómodas para el Gobierno, el jefe de Gabinete Guillermo Francos participó de un almuerzo organizado por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) y reiteró que el Presidente vetará cualquier norma que afecte el equilibrio fiscal.

En el segundo piso del centro naval, en el microcentro porteño, en apariencia ajeno a la tensión en el Palacio Legislativo, Francos compartió una mesa con Luis Bameule, de Quickfood; Gonzalo Tanoira, de Citrícola San Miguel; Daniel Martini, de Adigas; Santiago Rossi, de Arena Pública; Adolfo Ablático, ex socio de Strat Consulting; Ignacio Gorupicz, de Mckinsey; Pablo Taussig, ex presidente ACDE; y Silvia Bulla, titular de la entidad, que participó recientemente de las exequias del papa Francisco. Otro medio centenar de empresarios de la asociación lo escucharon con atención, entre los que se contaban descendientes del fundador de ACDE Enrique Shaw.

La ilusión de un ministro despreocupado duró poco. Minutos después, ya ubicado en una tarima en el medio del auditorio, Francos arrojó una de las afirmaciones más contundentes de la tarde y confirmó que el Presidente vetará cualquier norma que genere déficit fiscal.

«Está reunida la Cámara de Diputados para tratar dos proyectos, jubilaciones y discapacidad. Son dos temas que sensibilizan a la sociedad, pero son dos temas que el Estado no puede pagar, salvo que volvamos a endeudarnos. Eso no va a pasar. Si hay leyes que tienen impacto fiscal el Gobierno las va a vetar», sentenció Francos. El jefe de Gabinete añadió que el Ejecutivo confronta «a los que generaron una Argentina inviable.

Consultado al respecto, Francos prometió que las jubilaciones mejorarán cuando haya cambios que lo permitan, como una reforma laboral que favorezca que más trabajadores sean registrados y aporten al sistema.

El ministro se refirió a las elecciones de octubre a nivel nacional y de septiembre en la Provincia y anticipó que el Gobierno tendrá más músculo para avanzar con una reforma previsional y otra tributaria. «No vamos a ser mayoría, pero vamos a tener más fuerza. Tenemos la sensación de que tenemos una chance de ganar fuertemente las elecciones; hasta tenemos posibilidades de ganar La Matanza. Si terminamos con el kirchnerismo, les aseguro que baja el riesgo país», sentenció. El ministro más politico del Gabinete añadió que el Gobierno no imagina un escenario que no sea una victoria. «Estamos convencidos de que vamos ganar las elecciones. Tenemos estudios de que la gente comprendió la situación anterior», destacó.

Francos reiteró que el principal acrtivo del Gobierno es la responsabilidad. «Todos los miércoles tenemos una pelea para tratar qué no tengan quórum para que nos saquen leyes que compliquen el equilibrio fiscal. No hay nada sin equilibrio fiscal», razonó.

Pronosticó que llegarán más y nuevas inversiones a través del RIGI. «Para el inicio de la próxima década las exportaciones de gas y petróleo van a estar en la orden de los US$ 40 mil millones. Es otra Pampa Húmeda, dijo.

También pronosticó que el oficialismo insistirá con la ley de ficha limpia que fracasó en el Senado y anticipó que en las próximas horas el Ejecutivo enviará al Congreso el proyecto de reforma de la ley penal tributaria, un paso necesario para que pueda prosperar el plan del Gobierno para flexibilizar controles y que los ahorristas «saquen los dólares del colchón». «Salimos de terapia intensiva y estamos en terapia intermedia», diagnosticó sobre el rumbo del país.

Francos aludió a la polarización política al explicar la estrategia legislativa del y electoral del Gobierno. «Estamos confrontando a los que generaron una Argentina inviable. El riesgo es que el Gobierno abra las puertas para que vuelvan a vender espejitos de colores», explicó. También justificó las formas del Presidente que cuestionaron elípticamente desde ACDE.

Al comienzo de su exposición, Francos rompió el hielo con un repaso sobre su trayectoria personal y la del gobierno de Milei. «No pensé que iba a estar en esta designación (a esta altura de la vida). Vivir en Washington y trabajar en el BID es casi una beca. Iba a ser canciller al principio. Me negué porque pensé que iba a ser más útil negociando con la política.

Las circunstancias hicieron que terminara como jefe de Gabinete», evocó entre risas.

El ministro hizo un largo resumen de los 18 meses de gestión libertaria y celebró el gesto del Presidente de darle la espalda al Congreso durante su asunción para «hablarle a la gente». «Es un cambio de época del que no nos damos cuenta. Estamos viviendo un cambio en el que Javier Milei casi entra caminando desde la calle a la Casa Rosada», dijo.

Enumeró las medidas, que a su entender, favorecieron a los empresarios como la ley bases y la eliminación de las retenciones al 88% de los productos industriales, aunque pidió más tiempo para las agrícolas. Consultado al respecto, señaló que hay negociaciones con la Casa Blanca para bajar los aranceles que Donald Trump aumentó para el comerico exterior.

Ante la mirada del ex secretario de Hacienda Daniel Marx, Arturo Acevedo, de Acindar; Luis Colmegna, del gigante agrícolo Lartirigoyen; Julian Peña y Pablo Orlando, y antes de regresar a la Casa Rosada para recibir al gobernador de Corrientes Gustavo Valdés en su despacho, Francos celebró el rumbo económico del Gobierno. «Estamos en una situación macroeconómica de la Argentina que nos permitió cerrar un acuerdo con el FMI que nadie pensó que podíamos lograr y nos permitió salir del cepo. Todo eso fue un proceso. No se consiguió de un día para el otro», consignó.