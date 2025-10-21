Jubilados del barrio Itatí recibieron una charla sobre la BUP

En la tarde de este martes 21, los beneficiarios del Centro de Jubilados del barrio Itatí de la ciudad capital, recibieron una capacitación sobre el uso de la Boleta Única Papel (BUP), método que se utilizará en las elecciones nacionales del 26 de octubre.

El titular de la Administración Tributaria Provincial (ATP), Gustavo López Peña, compartió la jornada y resaltó que “asistieron casi 200 adultos mayores que preguntaron y se sacaron todas las dudas de lo que va a ser esta elección del domingo 26, que para nosotros es fundamental”.

Asimismo, consideró que más allá de esto, resaltó que “es una excusa más para encontrarnos con ellos, porque no solamente les explicamos sobre las elecciones sino también compartimos diferentes actividades de contención y aprendizaje, que el Gobierno de la provincia de Formosa siempre está promoviendo”.