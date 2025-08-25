Jubilados del Poder Judicial en Formosa reclaman por haberes y salarios mal liquidados

La Asociación de Judiciales de Formosa (AJUFSA) se encuentra en el centro de un reclamo por parte de los jubilados del Poder Judicial. «No se trata de un recorte, sino de un reclamo para que se revea su situación salarial por algunos ítems que no se le pagan, que no se le actualizaron«, afirmó Silvia Oruego, secretaria general de AJUPSA, en una entrevista radial con el programa «Exprés» en Radio FM VLU 88.5.



El reclamo de los jubilados se ha generado debido a la falta de actualización de ciertos ítems que sí cobran los trabajadores activos. Oruego aclaró que los jubilados no han sufrido un recorte en sus haberes, sino que están exigiendo una revisión para que los ítems que deberían percibir sean incorporados. «El reclamo ellos lo hicieron en la caja pidiendo que se rebean esos ítems y que se rebean con respecto al activo, porque ahí sí hay mucha diferencia», explicó la secretaria general.

Detalles de los Reclamos y Diferencias en la Caja de Previsión

El principal punto de discordia es el incentivo por el mayor servicio de justicia. Este ítem, que en su momento era del 5%, fue aumentado al 10% para los trabajadores activos. Sin embargo, en la Caja de Previsión Social se les sigue abonando a los jubilados el porcentaje anterior. «En la caja se le sigue abonando el 5%», señaló Oruego.

Además, los jubilados también solicitan que el último aumento que recibieron los empleados en actividad sea extendido a sus haberes. Esta situación, según Oruego, genera una gran diferencia con respecto al salario de los trabajadores en servicio activo. La líder gremial destacó la importancia de que se cumplan las leyes que rigen las jubilaciones, ya que los ítems que se aplican a los trabajadores activos no se actualizan para los jubilados.

Situación Actual del Gremio y Medidas Futuras

Además de abordar el reclamo de los jubilados, Oruego se refirió a la situación de los trabajadores activos. «Estamos siempre con el reclamo de nuestra recomposición salarial que lo venimos haciendo desde el año pasado», mencionó la secretaria general. El gremio ha presentado un petitorio al Poder Ejecutivo solicitando un aumento salarial, similar a lo que han hecho otros sectores en los últimos meses. «Hasta ahora no se ha anunciado nada, así que bueno, estamos a la espera también de eso», dijo.

El reclamo de los jubilados y la situación de los empleados en actividad se suman a un contexto de falta de respuestas por parte de las autoridades. «Esta situación que se da con AJUPSA de reclamos por salarios y jubilaciones no ha tenido ninguna respuesta hasta el momento», se destacó en el programa radial. Aún no se descarta la posibilidad de que se tomen medidas de fuerza en caso de no obtener una respuesta favorable.

La entrevista con Silvia Oruego arrojó luz sobre un tema que afecta a un sector importante de la sociedad formoseña y que, en un contexto de inflación y problemas económicos, agrega más incertidumbre a los jubilados del Poder Judicial.