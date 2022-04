Jubilados hicieron largas filas para cobrar por el paro bancario de hoy

Compartir

Linkedin Print

Cientos de jubilados concurrieron a las sucursales bancarias para percibir sus haberes anticipándose al paro bancario previsto para hoy.

El gremio que nuclea a los trabajadores bancarios convocó a un paro nacional para la jornada de hoy y como consecuencia, cientos de jubilados formoseños hicieron largas filas en la jornada de ayer para poder cobrar sus haberes. «Es un calvario», manifestó una jubilada con dificultades motrices, al Grupo de Medios TVO.

“Vine y estoy haciendo la fila en la sombra porque ya no tenemos edad para estar en el sol, pero bueno queremos cobrar nuestra platita porque nos hace falta, así que me quedaré hasta que me paguen. Tenemos que aguantar, no nos queda otra, nos sentamos en la vereda”, expresó una señora que se encontraba en la fila.

Si bien la extensa fila contaba con algunas personas de diferentes edades, la gran mayoría de ellas pertenecían a la tercera edad y muchos tuvieron que esperar durante horas para ingresar al banco.

“Vinimos a las 6:30, es larga la fila pero ya vamos a entrar, yo me siento y mi hija hace la fila. Toda la mañana perdida», señaló otra mujer.

“Es un calvario, ahora estoy con mi hija. Ella me está haciendo la fila porque no puedo estar parada”, agregó otra jubilada también con dificultades motrices.

La gran convocatoria coincidió con el cronograma de pagos de este mes y con el paro bancario convocado para este jueves en todo el país. “No hay ni agua aunque sea, están haciendo entrar de a dos o de a tres. Mañana hay paro, no sabemos cómo vamos a hacer” lamentó otra persona.

«Es inhumano, muy doloroso. Horas y horas sin desayunar. Gente con glucemia que se puede desmayar, gente a la que le puede agarrar un paro o ACV, por eso las personas que votamos tienen que hacer algo, es injusto esto. Saben que todos los que venimos a hacer cola somos jubilados y otros enfermos, y por sobre todas las cosas es personal, no se puede mandar a otro a cobrar. Vengan a mirar el sufrimiento de la gente”, concluyó otra persona.

Compartir

Linkedin Print