Un nutrido grupo de jubilados y jubiladas del Poder Legislativo de Formosa recorrieron el Bañado La Estrella, visitando sus dos portales principales: Fortín Soledad y El Vertedero.
Además de disfrutar de este imponente humedal, participaron de una charla técnica sobre las transformaciones que vive la zona gracias a las obras hídricas impulsadas por el gobernador Gildo Insfrán, que garantizan desarrollo, cuidado del ambiente y más oportunidades para los formoseños y formoseñas.
El Bañado La Estrella representa el tercer humedal más grande de América del Sur, una de las 7 Maravillas Naturales de Argentina y uno de los ambientes salvajes más admirables y prodigiosos del país, que recibe cada año la visita de turistas de todo el mundo, que llegan atraídos por su imponente paisaje.
Jubilados recorrieron el Bañado La Estrella
