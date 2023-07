Jubilados y pensionados ya no deben realizar el trámite de acreditación de fe de vida

A través de la Resolución 151/2023 publicada en el Boletín Oficial, ANSES informó que jubiladas, jubilados, pensionadas y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y sus apoderadas y apoderados ya no deben realizar el trámite de acreditación de supervivencia para el cobro de sus haberes.

Al respecto, el titular del organismo nacional en Formosa, Gustavo López Peña se refirió a la medida que tiene vigencia desde el martes 25 de julio.

Cabe recordar que hasta esa fecha, los jubilados y pensionados debían realizar este trámite todos los meses para certificar la llamada “supervivencia” y, en caso de no tener esta gestión aprobada, el banco retenía los haberes.

En contacto con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) López Peña señaló que “con la publicación en el Boletín Oficial, los bancos ya no tienen que solicitar esta fe de vida presencial que venían haciendo durante los meses anteriores” y al festejar esta medida recordó que los adultos mayores encontraban complicaciones a la hora de concurrir a una central bancaria para cumplir con este requisito.

“Lo que se trataba de combatir era el fraude previsional, de aquellas personas que dejaban de existir y algún familiar o algún apoderado seguía cobrando esta prestación indebidamente” subrayó pero reconoció que era un “obstáculo bastante importante a la posibilidad de la gente de que tenga que acudir todos los meses a demostrar que están vivos y muchas veces no podían cobrar porque no podían ir hasta una sucursal bancaria”.

Al dejar en claro que a partir del martes 25 el requisito ya no puede ser exigido por ningún banco que pague las prestaciones de ANSES, insistió en señalar que “es una muy buena medida que la veníamos pidiendo”.

Dijo que tras esta decisión, será tarea de los bancos implementar otras herramientas que tienen disponibles como “movimientos en las cuentas, en los débitos, en las compras, para saber si esa persona está realmente viva y sigue utilizando todas las prestaciones que se pagan a través de ANSES”.

López Peña llevó calma a los jubilados en este sentido al señalar que “a partir de ahora no tendrán que concurrir al banco, simplemente con su tarjeta de débito podrá cobrar sus haberes. El que quiera hacerlo a través de un cajero físico, también lo puede hacer, por supuesto”.

Operativo conjunto

Anticipó el funcionario nacional que el martes 1° de agosto se llevará a cabo un operativo en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en la localidad de Fortín Cabo Primero Lugones y zonas aledañas, desde las 8 en la Comisión de Fomento realizando trámites inherentes a ambos organismos.

Créditos

Al referirse a los créditos que otorga ANSES de entre $5 mil y $400 mil pesos para jubilados y pensionados de todo el país con tasas subsidiadas, explicó que la atención es por turnos.

“Este sábado también vamos a tener las puertas de ANSES abiertas, así que todos los que puedan sacar sus turnos lo pueden hacer, ya tenemos casi 150 turnos entregados para este sábado en el horario de 8 a 12 horas” aclaró.