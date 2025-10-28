Judiciales: Blanca Almirón detalló medidas de fuerza en Formosa

En medio de la implementación de un incremento salarial del 10% para los estatales, la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), delegación Formosa, ha intensificado sus medidas de fuerza. Blanca Almirón, Secretaria General del gremio, conversó con Fernando López en el programa radial «Una Cuestión de FEr» por FM VLU 88.5, para exponer los motivos que llevan a los trabajadores a manifestarse.

Día de Paro y Próximas Acciones

Almirón confirmó la realización de una «medida de fuerza» este martes con «retiro del lugar de trabajo a partir de las 10:30», la cual tuvo un «alto acatamiento». La decisión fue tomada en asamblea ante la «falta de respuesta alguna» del Superior Tribunal de Justicia (STJ) a una solicitud clave.

Medida del Martes: Retiro del lugar de trabajo a partir de las 10:30 hs.

Retiro del lugar de trabajo a partir de las 10:30 hs. Próxima Medida: «El jueves, ahora de esta semana, es el 30. Exacto, el jueves a las 10:30» , también con retiro del lugar de trabajo.

, también con retiro del lugar de trabajo. Nueva Asamblea: El día lunes (próximo) a las 10:30 de la mañana, para «corroborar si el porcentaje equivalente al 10% fue incluido en este adicional que estamos pidiendo que se pase al básico» a través de los recibos de haberes.

El Corazón del Reclamo: El «VADEREF» y la Brecha Salarial

La dirigente sindical explicó que la lucha actual es «diferente» al reciente aumento del 10% que lleva el piso salarial a $8800. El punto central es la inclusión en el básico de un adicional que se percibe fuera del recibo de haberes, conocido como VADEREF (Valor de Referencia).

La preocupación radica en la forma desmedida en que este adicional fue establecido por una resolución de 2024, generando un «grave perjuicio a la masa de trabajadores judiciales en cuanto a los salarios».

«Y es el que venimos pidiendo que pase al básico conforme la reglamentación que históricamente se aplicó en el Poder Judicial y que nosotros le llamamos el VADER, o sea, el valor de referencia digamos.»

Almirón puso cifras a la disparidad, recordando que en septiembre del año pasado, un solo incremento para los ministros «asciende en $2.580.000».

«En ese momento equivalía al 244% en porcentaje respecto del haber que había un trabajador judicial, teniendo en cuenta que en ese momento se le había otorgado la módica suma de $80.000 al trabajador, Mientras que hablamos de un ministro de $2.580.000 pesos.»

La Secretaria General de la UEJN enfatizó que esta situación crea «una brecha bastante amplia» entre el adicional de un ministro y el de la masa de trabajadores. Subrayó que, si bien magistrados, funcionarios, directores y subdirectores no percibirán el 10% de incremento, la «brecha» salarial con el trabajador sigue siendo muy grande.

Propuesta, Falta de Diálogo y Actitud del STJ

La UEJN hizo una «nueva presentación reiterativa» ante el STJ, que incluye una propuesta específica.

«Hicimos una propuesta decía en de de que este una solicitud, perdón, acerca de que el el adicional este comprendido que que rige desde el año pasado y que es en forma desmedida establecida por la planilla anexa de la de una resolución de la 235 se ha incorporado al básico de los trabajadores judiciales…»

Ante la posibilidad de que el monto actual (superior a los $2.580.000 originales) impida una incorporación total, la UEJN propuso que sea «gradual y escalonada, pero siempre que se priorice el salario digno del trabajador judicial».

Sobre el diálogo con el Superior Tribunal de Justicia, Almirón fue tajante: «Nosotros no tenemos diálogo». Además, confirmó que el señor presidente del STJ «se mantiene» en su postura de exigir al gremio un pedido de disculpas para sentarse a conversar.

«Nosotros hemos llegado, hemos hecho llegar la nuestra, que entendemos que luchar por los derechos de los trabajadores, en este caso los trabajadores judiciales, no amerita ningún pedido de disculpa porque estamos luchando por lo que creemos que nos corresponde, Igual tarea, igual remuneración.»

La dirigente concluyó señalando que la falta de voluntad de diálogo genera perjuicios que no solo afectan a los trabajadores activos, sino también a los «trabajadores jubilados» (a quienes no les alcanza la resolución) y a los «profesionales del derecho» (al no aumentar el valor del JUS por no incorporarse el monto al básico).