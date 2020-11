Judiciales confirmó un paro total en reclamo de mejoras salariales

Compartir

Linkedin Print

Basilicia Benítez, secretaria general de la Asociación Judicial de Formosa, en contacto con el Grupo de Medios TVO, confirmó que convocan a un paro de actividades desde las 00 hasta las 24 horas del martes próximo. “Reclamamos una mejor recomposición salarial, como nosotros lo venimos pidiendo durante todo el año; hay un descontento generalizado entre los compañeros y las compañeras y luego de muchas reuniones se decidió ir a un paro total”, aseveró.

“También hay un punto más que en todo este tiempo estuvimos reclamando, se trata de concursos más transparentes para designar como Intendente en la ciudad de Clorinda”, agregó la misma.

Dejó en claro que el gremio desde hace tiempo mantiene una mesa de diálogo con todos los temas como ser: ascenso, pase a planta, carrera judicial, la cuestión salarial, las condiciones de trabajo y los concursos, pero consideró que el anuncio de incremento del 5% es “irrisorio” y hay gran malestar en el sector.

Por último, indicó que “en este caso el paro es porque hay una gran disconformidad con la recomposición salarial teniendo en cuenta la inflación y la pérdida del poder adquisitivo, no solo de este año, sino que ya venimos de arrastre desde el 2018”.

“Entendemos el contexto de pandemia, el tema es que hemos perdido tanto poder adquisitivo donde el 70% de los judiciales no cuenta con un salario mínimo para afrontar las necesidades más básicas como ser alimentos, medicamentos, etc. realmente hay una situación donde los trabajadores hemos quedado muy rezagados en la cuestión salarial”, finalizó Benítez.

Compartir

Linkedin Print