Judiciales de Formosa inician un plan de lucha para reclamar aumento salarial

Silvia Oruego, secretaria general de la Asociación Judicial Formosa, en comunicación con el Grupo de Medios TVO anunció que el viernes comenzará a desarrollarse una serie de medidas para reclamar recomposición salarial que incluirá dos paros “parciales” y uno completo. “Con los sueldos judiciales no llegamos ni siquiera a cubrir la mitad del valor de la Canasta Básica”, sostuvo la misma.

“Ayer -martes- tuvimos una asamblea y ahí surgió el plan de lucha que comienza el 26 de abril con un paro parcial a partir de las 10.30 horas, luego continuamos el día 30 con movilización al Superior Tribunal de Justicia a partir de las 10.30 también, y el jueves 9 de mayo es el paro total convocado por la CGT y la Federación Judicial de la Argentina”, comenzó.

Consultada por el aumento salarial anunciado por el gobierno provincial el lunes último, indicó que “tengo entendido que el incremento va a ser el mismo para nosotros, los pedidos vamos reiterarlos de forma urgente, pero consideramos que el monto es poco”.

Seguidamente dejó en claro que “no hay plata y sabemos que no va a alcanzar ese monto, vamos a insistir con los pedidos anteriores”.

Por otro lado, cuando se le preguntó si es que realizaron pedidos formales reiteró que “el 27% es poco, más aún porque es sobre el sueldo de enero, no llega a cubrir lanada” y que “ante la inflación como empleados judiciales la suba tendría que haber sido un 100 % arrastrando los no aumentos del año pasado”.

“Nosotros en las presentaciones que realizamos ante el STJ no hablamos de porcentajes directos debido a que todo el tiempo la inflación viene aumentando; ahora este año vamos a hacer una propuesta, sabemos que quizás sea imposible porque no se dan las circunstancias, pero no vamos a dejar de insistir”, aseveró la gremialista.

“Con los sueldos judiciales no llegamos ni siquiera a cubrir la mitad del valor de la Canasta Básica. Están cobrando un ingreso de 280 mil pesos, algunos llegan a los 300 mil, y tenemos tres categorías que no llegan ni a eso”, sentenció Oruego.