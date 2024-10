Judiciales de Formosa realizaron el segundo día de paro y movilización

Tal y como se resolvió en la asamblea extraordinaria del lunes, tanto el día martes como el miércoles, se llevó adelante un paro y movilización frente al edificio de Tribunales de los empleados judiciales que reclaman por una recomposición salarial urgente.

Vale mencionar que también continúa la polémica por los aumentos salariales que se otorgaron los magistrados.

Entre sus reclamos se encuentran una recomposición salarial urgente.

Hay que mencionar que estas medidas de fuerza se dan en medio de una denuncia por parte de los mismos trabajadores quienes en contacto con este matutino, afirmaron que los magistrados se aumentaron sus sueldos, con cifras exorbitantes a contraposición a la negativa que tienen a analizar el pedido de los gremios para mejorar la situación salarial de los demás trabajadores.

Vale mencionar que también se sumaron delegaciones del interior de los empleados del gremio de los judiciales que llegaron hasta la ciudad de Formosa, para protestar y llevar su protesta hasta el edificio de Tribunales sobre la calle San Martín entre España y Saavedra.

Descuentos

El día martes, el Superior Tribunal de Justicia de Formosa dispuso a través de Resolución 556/24 que a partir del día de la fecha no se abonarán las horas y/o días no trabajados a aquellos empleados y empleadas judiciales que, en ejercicio del derecho de huelga y/u otra medida que implique el cese total o parcial del servicio, no cumplan con las tareas que le son asignadas, conforme lo expuesto en los considerandos precedentes.

Ante esta situación, Fátima Gutiérrez, delegada de Asociación Judicial Formosa, fue quien hizo público el descontento, que además se está replicando en otros poderes del Estado, por dicha medida indicando que “el STJ de Formosa ordenó formalmente el descuento de haberes por las horas no laboradas. La pobre reacción de una Corte escasa de ideas, inhumana e hipócrita. Nos utilizaron y utilizaron nuestra lucha para su propio beneficio”.

Aumento a Magistrados

Seguidamente con un tono de gran enojo continuó: “el STJ nos pone a trabajar en lugares insalubres, sin espacio ni ventilación, sin luz natural ni lugares destinados al justiciable, dice que solo ellos ‘los de arriba’, se merecen mejorar el sueldo por su ‘responsabilidad funcional’ un aumento 20 veces mayor que el resto de la familia judicial.

Señaló también “este día, estamos en presencia del peor Superior de Justicia de todos los tiempos, que justifica sus decisiones en artículos amarillos y publicaciones radiales que les causan picazón demostrando que no les importa un c….. la pobreza en que viven los integrantes de la familia muchos de ellos sin llegar al mínimo establecido”.

“El STJ de la vergüenza. Del destrato. Del lo atamos con alambre. Del lo hacemos con los recursos disponibles para no gastar en lo que hay que gastar”.

“Cómodos están cobrando su suma en negro que destruye nuestra historia de luchas como Judiciales de Formosa cuando se incorporó el VADEREF al Reglamento Interino para que nuestra vida laboral sea un poco más equitativa”, siguió diciendo.

Por último la referente gremial indicó “el Poder Judicial convertido en un conventillo, donde el que manda dice que nosotros aceptamos algo que nunca vimos, que nunca nos notificaron ni dieron a conocer de tan reservado que era, porque claro, el que cortó la torta se llevó la mitad o más y jamás le importamos los que día a día damos la cara por la lenta justicia que tenemos. Las cifras en negro jamás fueron motivo de lucha y menos así. STJ mentiroso. Jamás tan lejos de su gente”.