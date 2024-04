Judiciales de Formosa reclaman 60% de aumento salarial bimestral

Blanca Almirón, secretaria general de la Seccional 3 Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), en contacto con el Grupo de Medios TVO habló de la situación de los trabajadores del sector, e indicó que consensuaron un plan de lucha en reclamo de aumento salarial. “Solicitamos la readecuación bimestral del 60% como para brindar una posibilidad y acercar por más mínimo que sea un porcentaje o un alivio al trabajador judicial”, dijo.

“Se dispuso la realización de asambleas dos veces por semana de las 10.30 hasta 12.30 horas para visibilizar las carencias y la escases que tiene cada trabajador judicial en sus haberes”, comenzó explicando la gremialista.

“Nos está costando a los trabajadores llegar a fin de mes, y no decimos que tenemos la cobertura necesaria de servicios básicos, sino únicamente llevar el alimento a la mesa”, dejó en claro.

Consultada sobre si tuvieron algún tipo de reunión con autoridades del Superior Tribunal de Justicia para hablar sobre la situación de sus trabajadores respondió que no y que “hemos realizado distintas presentaciones al STJ de diferentes proyectos de acuerdo a la realidad y situación de cada trabajador judicial, lamentablemente no tuvimos respuestas y por eso estamos hoy acá. Las bases nos exigen y nosotros tenemos que estar a la atura porque somos conocedores reales de lo que atraviesa cada trabajador judicial”.

Por otro lado, cuando se le preguntó por cuánto cree que debería ser aumento respondió Almirón que: “entre todos los proyectos que hicimos al STJ, el ultimo, teniendo en cuenta el déficit en el que han caído nuestros haberes y la situación que oprime no solo a la provincia sino a todos los trabajadores en general tendríamos que tener un aumento del 150% para llegar al valor de la Canasta Básica; si hacemos un pedido de ese porcentaje siendo conocedores de la situación en que se encuentra la provincia y el país creo que no estaríamos teniendo el resultado que buscamos, por eso solicitamos una readecuación bimestral del 60% como para brindar una posibilidad y acercar por más mínimo que sea un porcentaje o un alivio al trabajador judicial”.

“Como gremios hemos buscado distintas posibilidades y alternativas para evitar llegar a esto porque creo que ya fuimos suficientemente empáticos y considerados con la situación”, dijo Almirón.

“Entendemos la situación, pero la realidad nos dice que el aumento que llegue en este momento u otro ya tenemos que cubrir necesidades de diciembre; estamos hablando de gente que tiene un sueldo de 280 mil pesos. Que los trabajadores judiciales ganan mucho es un mito”, cerró diciendo la misma.