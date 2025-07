Judiciales denuncian bajos salarios y diálogo roto con el STJ

La Asociación Judicial de Formosa se encuentra en estado de alerta ante la precaria situación salarial de sus trabajadores. En una entrevista con el programa radial “Exprés En Radio FM VLU 88.5” del Grupo de Medios TVO, la Secretaria General del gremio, Silvia Oruego, detalló la difícil realidad económica que atraviesan los empleados judiciales y la tensa relación con el Superior Tribunal de Justicia de la provincia.

Salarios insuficientes:

el ingresante no

alcanza el millón de pesos

Oruego, quien retomó sus actividades tras la feria judicial, manifestó que la prioridad del gremio es continuar con las reuniones y recorridas para definir las próximas medidas a tomar. La preocupación central radica en los bajos salarios. “Aproximadamente, con los últimos aumentos, un ingresante está cobrando entre 800 y 900 mil pesos, no llegamos al millón”, lamentó la secretaria general.

El objetivo principal de la Asociación Judicial era alcanzar el millón de pesos antes de julio, una meta que aún no se ha concretado. El pedido fundamental es equiparar el salario mínimo de un trabajador judicial con el valor de la canasta básica, que ronda los $1.200.000. “No llega el empleado judicial”, enfatizó Oruego, señalando la brecha significativa entre los ingresos y las necesidades básicas.

Si bien se esperan posibles anuncios del ejecutivo provincial en el segundo semestre, que tradicionalmente incluyen una revisión de aumentos, aclaró que “acá a nivel judicial estamos iguales”. A pesar de los ascensos en marzo y un complemento el año pasado, la situación salarial sigue siendo crítica.

“Siempre digo, son muy bienvenidos todos los aumentos. Tampoco van a ser suficientes para que nuestro sueldo tome y repunte un poco y podamos sobrellevar la situación económica”, explicó.

Diálogo cortado y “castigo”

por reclamos pasados

La entrevista también puso de manifiesto la complicada relación entre la Asociación Judicial y el Superior Tribunal de Justicia. Oruego recordó el año pasado, marcado por “muchas rispideces” y “situaciones de confrontación” debido al reclamo gremial de vincular la actualización salarial de los trabajadores con la de las jerarquías superiores.

Lamentablemente, la situación no ha mejorado en 2025. “Sigue el diálogo cortado”, afirmó la gremialista, quien detalló que se han intentado solicitar audiencias sin éxito. Las respuestas obtenidas, cuando las hubo, fueron negativas, argumentando falta de tiempo.

La secretaria general atribuye el “enojo” y “malestar” del Superior Tribunal a las manifestaciones y marchas realizadas por el gremio en el pasado, incluyendo “quejas”, “insultos” y la “euforia” propia de un contexto de lucha. “Hoy estamos igual, estamos yo diría que castigados por lo que había pasado”, expresó Oruego.

A pesar de la comprensible molestia de la patronal, la Asociación Judicial insiste en la necesidad de retomar el diálogo, considerándolo fundamental para la mejora de la situación.

Búsqueda de alternativas

ante descuentos por paros

De cara a las futuras acciones, Oruego anunció que esta semana se retomarán las reuniones de comisión directiva, delegados y asambleas. El objetivo es que los compañeros propongan medidas que no afecten directamente su bolsillo, dada la existencia de una acordada que permite descuentos por las horas no trabajadas durante paros o luchas.

“Eso limita la cuestión porque afecta directamente a los bolsillos de los compañeros y no queremos eso”, explicó Oruego. Por ello, el gremio buscará “maneras de manifestarnos y de visibilizar nuestra situación salarial que no es buena para nada”.