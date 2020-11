Judiciales: hubo un alto acatamiento al paro

Compartir

La Asociación Judicial de Formosa decretó para la jornada de ayer un paro total de actividades, solo con guardias mínimas en los Juzgados. La medida de fuerza respondió al reclamo de una mejor recomposición salarial, ya que existe un descontento generalizado en torno a la situación y el aumento del 5% anunciado por el gobernador Gildo Insfrán días es “insuficiente”. Según informó Basilicia Benítez, secretaria general de Judiciales, al Grupo de Medios TVO el acatamiento fue “muy alto”.

“Hay una gran disconformidad con la recomposición salarial teniendo en cuenta la inflación y la pérdida del poder adquisitivo, no solo de este año, sino que ya venimos de arrastre desde el 2018”, sostuvo la misma.

Seguidamente, en cuanto al catamiento dijo que “según la información que recabamos no solo en la ciudad capital, sino en todo el interior provincial, el nivel de acatamiento a la medida de fuerza fue muy alto”.

“La mayoría de los Juzgados funcionaron con guardias mínimas o bien con un número escaso de compañeros que tomaron la decisión de no acatar la medida”, indicó.

Por otro lado, la Secretaria General de la Asociación Judicial valoró que “los compañeros se plegaron masivamente al paro como una muestra de protesta ante el incremento salarial, que consideramos muy insuficiente”.

“Nosotros teníamos realmente la visión de que la protesta iba a tener un alto nivel de adhesión porque la medida fue tomada conversando con los compañeros y votada por la mayoría, siempre estas medidas se deciden así porque el objetivo que buscamos es que el reclamo se haga sentir”, continuó diciendo.

“Pedimos que por lo menos se comience a ver una recomposición salarial, porque no hay que olvidar que para volver a percibir una posible mejora tendríamos que esperar a fines de marzo del año próximo; falta un montón y los precios de los alimentos seguirán aumentando ya que en diciembre y noviembre hay mayor nivel de inflación por las fiestas y la especulación”, cerró diciendo la gremialista.

