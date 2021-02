Judiciales pedirán un 40% de aumento en los salarios para el primer semestre del año

Compartir

Basilicia Benítez, secretaria general de la Asociación Judicial, en diálogo con el Grupo de Medios TVO dijo que el gremio está en contra de la intimación de jubilación para aquellos agentes que cumplan con la edad y los aportes correspondientes. Asimismo, informó que pedirán un incremento del 40% de los salarios para el primer semestre del año, basado en un estudio que realizó el gremio de acuerdo a datos oficiales obtenidos de inflación en el país.

“Esta es una ley que salió por Legislatura modificando el estatuto del empleado público, lo que no se modifica es la ley de jubilación, sino que se modifica que ya no es opcional, es obligatoria la jubilación a los 60 años para las mujeres, a los 65 para los varones que se hace progresivo, en el 2024 ya es 65 años. Nosotros sostenemos que la edad jubilatoria debería ser antes, no después porque son muchos años de aportes, de servicio y en realidad la jubilación está establecida como para que haya un período de la vida del trabajador que pueda pasarla sin tener que trabajar, nosotros sostenemos que deberíamos jubilarnos antes, no después, no estamos de acuerdo con esto, el hecho de que sea obligatoria afectaría a algunos compañeros, muy pocos que no quieran jubilarse, en el ámbito del Poder Judicial nosotros que estamos al frente del gremio sabemos que la mayoría no ve la hora de jubilarse, es un trabajo estresante, hay gente que tiene más de 30 años de aportes, algunos se jubilan con 40 años de aportes simplemente porque no les da la edad, esa es la historia dentro del Poder Judicial y también es una ventaja porque el gremio siempre peleó para que todo el sueldo quede en blanco, nosotros no tenemos ningún ítem en negro, se tiene en cuenta todos los ingresos al momento de jubilarse”, expresó.

Acotó que “son dos puntos de esto, el primero es el tema de que hay una gran parte de los ingresos no remunerativos por lo tanto la Caja de Previsión no lo tiene en cuenta a la hora de jubilarse, es lógico que el trabajador quiera trabajar más años, no es que le encante trabajar sino que va a cobrar muchísimo menos si se jubila, una persona que toda su vida trabajó se merece una jubilación digna, hay docentes que se pasan toda la vida enfrente de un aula con lo desgastante que es, se merece un descanso digno, en el Poder Judicial específicamente no tenemos ítems que no sean remunerativos, ese es un tema, el otro por el que siempre peleamos como gremio es que los compañeros puedan tener un progreso dentro de la carrera judicial porque ese es otro punto, cuando nos jubilamos tenemos que haber llegado a ocupar un cargo dentro del escalafón que permita un sueldo digno porque si precarizan al trabajador y tienen 10 años como auxiliar obviamente que van a percibir muchísimo menos que lo que debería y le correspondería recibir cuando alcance la edad jubilatoria con un salario digno”.

Sobre si esto incluye a jueces o magistrados, aseguró que “no los incluye según tengo entendido porque el estatuto es del empleado público”.

Aumento salarial

En otro tramo de la nota, Benítez aseguró que pedirán un aumento salarial del 40% para el primer semestre del año.

“Nosotros hemos hecho un buen estudio de todo lo que fue la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores desde el 2016 hasta el 2020, realmente comparando datos oficiales hay una pérdida del poder adquisitivo del 51% en el salario, el único año que no perdimos contra la inflación fue el 2016, el 2018 fue catastrófico, el 2019 perdimos 15% y el 2020 un 11%, si es que hay una decisión política como dijo el presidente y el Ministro de Economía de que los salarios no pierdan contra la inflación, tenemos que arrancar del 40% que es lo que pedimos para este primer semestre del año porque tenemos el 11% del año pasado y una inflación, en el mejor de los casos, del 29% proyectado para este año, un 40% es nuestro pedido de aumento para el primer semestre, después vemos cómo va la inflación del año”, explicó.

Para finalizar aclaró que este porcentaje lo obtuvieron tras un estudio de inflación realizado en base a datos oficiales. “El pedido está fundamentado con datos oficiales, hicimos los gráficos para quien no quiera leer lo mire y a simple vista está en colores, no hay discusión en este aspecto y son datos oficiales que son promedios porque los casos uno ve en el supermercado que los alimentos básicos aumentaron un 70%, un 100%, ni qué hablar de lo que son los alimentos específicamente que es en la mayor parte a lo que se destina el salario del trabajador que no puede ahorrar, el 90% del salario va hacia lo básico que es alimento, vestimenta, eso está comprobado, es una teoría económica, todo lo que es salario está destinado en su mayoría al consumo de los elementos básicos, no hay discusión ni en la práctica ni en la teoría. Si hoy planteamos que la mitad de los trabajadores judiciales no llegan a la canasta básica de alimentos, necesitamos una recomposición urgente, real, que pueda hacerle frente a los alimentos básicos, no a otras cosas, es innegable”.

