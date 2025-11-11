Judo adaptado: la selección Argentina sumó cuatro medallas de bronce

El seleccionado argentino de judo para ciegos y disminuidos visuales obtuvo cuatro medallas de bronce en los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025.

En la rama femenina, Candela Pogonzo (+60kg) quedó tercera por detrás de la chilena Dana Morales y la brasileña Millena Ribeiro de Freitas.

Entre los hombres, el formoseño Salvador Quintana (-62kg), Alejandro Kunkel (-81kg) y Lautaro Aguilar (+81kg) también finalizaron en el tercer puesto de la competencia.

Argentina finalizó su

participación en Chile 2025

La delegación nacional obtuvo 65 medallas en la sexta edición de los Juegos Parapanamericanos Juveniles.

Con el acto de cierre, que se llevó a cabo en el Parque Estadio Nacional, finalizó la sexta edición de los Juegos Parapanamericanos Juveniles que se desarrollaron en Santiago de Chile. Sofía Medina, ganadora de la medalla dorada en boccia, y Renzo Alaniz, integrante del equipo campeón de Fútbol PC, fueron los abanderados en la ceremonia de Clausura.

Después de 10 días de competencias, Argentina finalizó su actuación en Chile con 65 medallas: 9 doradas, 23 plateadas y 33 de bronce.

El atletismo aportó 19 medallas para la delegación argentina, mientras que la natación sumó otras 10. El tenis de mesa, el levantamiento de pesas y boccia ganaron ocho cada uno y el judo para ciegos obtuvo cuatro. El básquet consiguió dos podios, al igual que el vóley sentado, mientras que el goalball, el fútbol para ciegos y el fútbol PC lograron una cada uno.

Argentina presentó 111 atletas en 12 disciplinas en la sexta edición de los Juegos Parapanamericanos Juveniles, que contaron con más de 1500 participantes de 33 países.