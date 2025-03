Judo: la formoseña Mariana Mobilio es campeona del apertura santafesino

La joven judoka formoseña, Mariana Mobilio, se consagró campeona del Torneo Apertura de la provincia de Santa Fe. La representante de Judo UPCN celebró en la categoría sub 18 hasta 63 kg.

El importante evento se desarrolló en la ciudad de Rosario en la sede de la ex Sociedad Rural y contó con una inscripción de casi 500 competidores de toda la provincia de Santa Fe, además de algunos invitados de Buenos Aires, Entre Ríos y Córdoba.

Cabe destacar que Mariana viajó hace un par de días, en busca de rozarse con las mejores del país pero se encontró con la dificultad de no poder dar el peso en la categoría que habitualmente compite qué es 57 kg; por lo que tuvo que intervenir en esta oportunidad en 63 kg.

Mobilio fue la única representante de Formosa, inclusive en esta ocasión, viajó sin su familia ni su técnico, que es su papá, pero fue apoyada con familiares que residen en Rosario.

Teniendo en cuenta esta experiencia inédita en su juvenil carrera, es meritorio destacar que ha ganado los tres combates y consiguió la medalla de oro en la categoría sub 18 de 63 kg. Esto le brinda un gran aliento y es empujón anímico clave de cara al Campeonato Argentino Apertura de Santiago del Estero entre los días 22 y 25 de mayo.

Qué es el judo y

por qué practicarlo

En el mundo de las artes marciales, el judo es una disciplina muy popular que aporta multitud de beneficios físicos, psicológicos, educativos y de defensa personal a quienes lo practican.

Se trata de un deporte que se realiza en parejas, en el que cada luchador (llamado judoka) trata de neutralizar a su oponente: si este se encuentra de pie, puede derribarlo a través de técnicas de brazos, piernas y cadera; y si está en el suelo, el objetivo será reducirlo mediante inmovilizaciones, luxaciones y estrangulaciones.

Puedes ganar un combate de judo mediante 3 formas: haciendo un ippon(un derribo o inmovilización equivalente a 10 puntos, que es la máxima puntuación), dos waza-ari(7 puntos), o simplemente acumulando más puntos que tu rival.

Pero ¡ojo! porque no todo vale en una lucha de judo. Por eso es necesario que conozcas cuáles son las principales reglas del judo según la International Judo Federation (IJF).

Origen del judo

En el año 1882, el joven experto en jiu-jitsu Jigoro Kano fundó su propia escuela para enseñar sus conocimientos en artes marciales. Kano era consciente de que los estilos de lucha de la época estaban siempre orientados a la agresividad y la fuerza física, pero él creía en la importancia del equilibrio entre cuerpo y mente, así como en la posibilidad de desarrollar el carácter y la moral a través de la lucha.

Por todo esto acabó creando el judo, que se basó en la idea de utilizar la energía y el equilibrio para superar a un oponente más fuerte. Fue una especie de evolución del jiu-jitsu, al que se le eliminaron las técnicas más peligrosas y del que se conservaron sus acciones de mayor valor.

Beneficios físicos

Si estás pensando en convertirte en judoka, cuando entres al dojo (el centro deportivo en el que se practica el judo) y te pongas el judogi (el famoso traje de judo o kimono) descubrirás cuánto puedes mejorar tu condición física, tanto en fuerza como en resistencia y en flexibilidad, por no mencionar la mejoría de la coordinación que te proporcionará practicar los movimientos de este deporte.

El judo es una disciplina muy completa que también permite quemar calorías, así que es ideal para quienes desean perder peso o simplemente mantenerse en forma.

Beneficios psicológicos

y valores

La práctica del judo no solo es beneficioso para el cuerpo, sino que también tiene aspectos positivos para la mente. Como ocurre con muchos deportes, practicarlo favorece la liberación de endorfinas, lo cual promueve la sensación de bienestar, mejora el humor y regula la ansiedad.

Además, practicar judo mejorará tu confianza, pues ganarás seguridad en ti mismo conforme vayas adquiriendo habilidades técnicas y físicas que te introducirán en una dinámica de continua superación personal.

Y, por supuesto, el judo te formará en valores como la disciplina, el respeto y el autocontrol, por lo que es una opción muy recomendable para niños.

Autodefensa

Por supuesto, aprender un arte marcial es una buena forma de prepararte para defenderte ante cualquier amenaza del día a día.

El judo no se basa en la fuerza bruta sino que te enseñará a utilizar técnicas precisas y eficientes para controlar y someter a un agresor, independientemente de su tamaño o peso. Esta cualidad lo convierte en una disciplina de gran utilidad para la defensa personal, sobre todo porque al sumarla con el autocontrol y el mantenimiento de la calma que fomenta te permitirán salir airoso de situaciones complicadas, incluso cuando estés en desventaja física.