Judo Paralímpico: Nadia Boggiano y David Gómez rumbo a Azerbaiyán

Se viene una importante gira internacional para la selección argentina de judo paralímpico. Los judokas formoseños Nadia Boggiano y David Gómez integran la delegación de atletas nacionales que el 18 de mayo partirá rumbo a Azerbaiyán y luego a Inglaterra, para participar de dos Grand Prix que otorgan puntos en la clasificación a los Juegos Paralímpicos de Tokio.

El primer certamen se realizará el 24 y 25 de este mes. Luego habrá un campo de entrenamiento en el mismo país y el 15 de junio el equipo partirá rumbo a Birmingham, Inglaterra, para la segunda competencia.

La delegación confirmada para el viaje está compuesta por: Roció Ledesma (52 kg), Laura González (57 kg), Nadia Boggiano (63 kg), David Gómez (60 kg), Eduardo Gauto (ya clasificado a Tokio, 66 kg) y Fabián Ramírez (73 kg). Acompañarán a los atletas los entrenadores Guillermo Traba y Walter Dzurovcin.

Mariela Delgado, medalla

dorada en la Copa del Mundo

La ciclista paralímpica se quedó con el primer puesto en el pelotón de ruta (70 kilómetros) en Bélgica y para deportes.gov.ar expresó su ilusión: “Estoy feliz de volver a representar a mi país después de más de un año, espero estar en Tokio en mi mejor versión”.

La felicidad de la ciclista paralímpica Mariela Delgado se transmitía con total transparencia a través del teléfono apenas finalizada la prueba pelotón de ruta (70 kilómetros) de la Copa del Mundo de Ostende, Bélgica; en la que se quedó con el primer puesto. “Estoy muy contenta por ponerme otra vez la camiseta argentina y ganar esta medalla dorada estando tan cerca de los Juegos Paralímpicos, se siente todo muy intenso”.

Durante el diálogo, la misionera reconoció: “La verdad que no fue nada fácil estar acá y conseguir este resultado en este contexto de pandemia. Esta Copa del mundo fue la única que no se suspendió y la felicidad es muy grande porque corrí muy bien y el factor suerte también acompañó”.

Y con sus próximos objetivos en la mira -Mundial de ruta en Portugal y Juegos Paralímpicos de Tokio- Mariela analizó: “Volver a representar a mi país después de más de un año representa algo muy importante, ahora quiero llegar bien al Mundial de junio y espero estar en Tokio en mi mejor versión. Necesitaba este roce internacional, agradezco al ENARD y a la Secretaría de Deportes por hacer posible que pueda estar acá y me haya podido preparar de la mejor forma; vivir en el CeNARD siempre es muy importante de cara a toda preparación”.

Junto a Mariela Delgado subieron al podio la británica Crystal Lane Wright y la italiana Eleonora Mele, quienes ganaron las medallas plateada y de bronce, respectivamente. Mientras que el cuarto puesto fue para la colombiana Paula Veloza.

