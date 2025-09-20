Jueces juraron la Constitución Provincial

En un acto cargado de simbolismo y compromiso institucional, juezas y jueces de Primera Instancia y de Paz, junto con funcionarios y funcionarias judiciales de toda la provincia, prestaron juramento a la nueva Constitución Provincial. La ceremonia se llevó a cabo el viernes por la tarde en el aula principal de la Escuela Judicial, ubicada en el sexto piso del edificio de Tribunales de la ciudad de Formosa.

El evento fue presidido por las máximas autoridades del Superior Tribunal de Justicia (STJ): el presidente Guillermo Horacio Alucín, la ministra Claudia María Fernández y el ministro Marcos Bruno Quinteros. Se trató del tercer acto oficial de esta naturaleza que organiza el Poder Judicial, en el marco de la reciente reforma constitucional sancionada en la provincia.

Una ceremonia que fortalece

la institucionalidad

La secretaria de Gobierno del STJ, Verónica Priewe, tuvo a su cargo la apertura de la ceremonia, realizando la lectura de la resolución de convocatoria. A continuación, el presidente del STJ, doctor Alucín, fue el encargado de tomar el juramento de estilo a un amplio grupo de integrantes de la Magistratura y del Funcionariado Judicial.

El acto incluyó a jueces y juezas que se desempeñan en los Juzgados en lo Civil y Comercial, de Instrucción y Correccional, de Ejecución Penal, de Instrucción y Correccional contra el Narcocrimen, de Menores, así como a secretarios y secretarias de estos fueros. También participaron representantes de la Inspectoría de la Justicia de Paz, de los Juzgados de Paz de Menor Cuantía, de la Oficina de Gestión de Audiencias en lo Civil y Comercial de la Primera Circunscripción Judicial y la prosecretaria de Gobierno.

Con la firma del acta correspondiente, se dio cierre formal a esta importante ceremonia institucional que reafirma la adhesión plena del Poder Judicial a la nueva Ley Fundamental de la provincia.

Compromiso con la justicia

y la equidad

Durante su discurso, el presidente del STJ, Guillermo Horacio Alucín, destacó la trascendencia del acto y valoró el compromiso renovado de quienes integran el sistema judicial formoseño. Subrayó que el juramento a la nueva Constitución no es un mero formalismo, sino un gesto de profunda responsabilidad institucional y democrática.

“Este acto representa no sólo la adhesión a una norma superior, sino también la reafirmación del compromiso con un servicio de justicia más eficiente, transparente y cercano a la ciudadanía”, expresó Alucín. También remarcó los avances que la reforma constitucional trajo consigo para el Poder Judicial, como la incorporación con rango constitucional del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Electoral Permanente, órganos que hasta ahora existían sólo por ley.

Paridad de género como

política institucional

Uno de los puntos más destacados del discurso del titular del STJ fue el firme respaldo a la política de paridad de género dentro del Poder Judicial. Alucín aseguró que este compromiso continúa vigente y se profundiza, señalando que la reciente incorporación de la ministra Claudia María Fernández al máximo órgano judicial es un claro ejemplo de esta línea institucional.

“La paridad de género no es sólo una meta, sino una práctica que venimos consolidando en el tiempo. Seguiremos trabajando por un Poder Judicial más justo y representativo, en todos los niveles y estructuras”, afirmó el magistrado.

Finalmente, llamó a cada integrante del sistema judicial a renovar su compromiso con los valores democráticos, la equidad y la excelencia en el desempeño de sus funciones, destacando el rol fundamental que cumple el Poder Judicial en el fortalecimiento de la institucionalidad y el respeto por los derechos de todos los ciudadanos.

Con este nuevo acto de jura, el Poder Judicial de Formosa continúa afianzando su adhesión plena a la nueva Constitución Provincial, marcando una etapa de profundos cambios estructurales y reafirmando su vocación de servicio hacia una justicia más moderna, inclusiva y al servicio de la comunidad.