Juegos de Playa: el fútbol femenino de Villafañe estará en Mar de Ajó

El equipo de Villafañe se quedó con el título de campeón en el Provincial de fútbol femenino de los Juegos de Playa al superar en la final a Pirané por 2 a 0. Serán representantes de Formosa en la cita Nacional de esta competencia en la ciudad de Mar de Ajó del 28 de marzo al 1 de abril.

Participaron 12 equipos en este Provincial de fútbol femenino que se concretó durante el fin de semana en la Biosfera de Laguna Oca. Los elencos estuvieron divididos en cuatro zonas con tres integrantes cada una. En la A jugaron Herradura, Riacho He Hé y Laguna Yema. En la B, Palo Santo, Laguna Blanca y Pirané. En la C, Ingeniero Juárez, Villafañe y Pozo del Tigre. En la D, Formosa, Clorinda y Fontana.

Los cuatro ganadores de zonas clasificaban para las semifinales. Por la A pasó Herradura que ganó sus dos partidos. Primero superó a Riacho He Hé por 4 a 0 y luego a Laguna Yema 1 a 0. La B dejó a Pirané como clasificado aunque tuvo más trabajo que Herradura ya que perdió en el primer partido por penales. Igualó con Palo Santo 0 a 0 y en la definición cayó por 5 a 4. Se quedó con el primer puesto del grupo al vencer a Laguna Blanca por 5 a 1. Hubo triple empate en el primer lugar pero Pirané avanzó por mejor diferencia de gol ya que Laguna Blanca había superado 3 a 0 a Palo Santo.

En el grupo C estuvo Villafañe que debutó con victoria ante Ingeniero Juárez por 3 a 0 y cerró con un 4 a 0 ante Pozo del Tigre.

Formosa se quedó con la zona D. Le ganó a Clorinda 4 a 0 y a Fontana por penales. Igualaron 0 a 0 en el tiempo regular y fue 4 a 3 en la definición.

Todos los partidos de la fase de grupos se jugaron en el doble turno del sábado para que el domingo sea espacio de semifinales y final. Los dos partidos se cumplieron de manera simultánea y se resolvieron por diferencia mínima. Villafañe le ganó a Formosa por 2 a 1 –el único gol que recibió en el torneo el equipo campeón- y en el otro cruce, Pirané superó a Herradura por 1 a 0.

Luego de un tiempo de descanso para ambos equipos, vino la gran final donde Villafañe se puso en ventaja en el primero de los tres tiempos que se juegan, en el segundo no hubo anotaciones de ningún lado y en el último, las chicas de Villafañe lo definieron con un segundo tanto. Victoria de 2 a 0 para cerrar un torneo impecable donde ganaron sus cuatro partidos.

En la premiación hubo medallas para los tres mejores, obviamente los protagonistas de la final y el tercer lugar quedó en manos del equipo de Herradura. También hubo felicitaciones para todos los participantes y los reconocimientos a quienes estuvieron a disposición ante cualquier imprevisto en las dos jornadas de fútbol, donde se incluyó al personal del SIPEC que brindó su acompañamiento.

Volviendo al campeonato obtenido por las chicas de Villafañe, estas serán las jugadoras que representarán a Formosa en los Nacionales de Playa en Mar de Ajó: Celena Vera, Milagros Feldman, Sofía Agüero, Priscila Almirón, Ludmila González, Ramona Lezcano y Carla Olmedo.

