Juegos de playa: Palo Santo y 213 van a Mar de Ajó

Se realizó el Provincial de voley correspondiente a los Juegos de Playa 2022 y los equipos de Palo Santo, en femenino, y de Villa 213, en masculino fueron los campeones. Obtuvieron el pasaje para la instancia Nacional que se realizará en Mar de Ajó, Buenos Aires, del 28 de marzo al 1 de abril.

Esta es la quinta edición de los Juegos de Playa que en los años anteriores siempre han tenido a la delegación de Formosa en la cita Nacional. Para este 2022 la historia se repetirá y es por esto que el Gobierno de la Provincia, a través de la Secretaría de Deportes y Recreación Comunitaria, puso en marcha los respectivos torneos. El voley fue el encargado de abrir el calendario con la novedad que en esta edición hay límite de edad –categorías 2004 y 2005-.

En la sede del Club 8 de Diciembre de Formosa se realizó el torneo coronando a dos parejas del interior: en femenino, Palo Santo; y en masculino, Villa 213.

Un total de 18 equipos fueron los inscritos para el Provincial femenino. Estuvieron separados en 6 zonas de 3 elencos cada una. Esta fue la distribución: A: Palo Santo, Laguna Naick Neck y Villa 213. B: Laishí, Estanislao del Campo y Pirané. C: Clorinda, Herradura y El Colorado. D: Formosa, Laguna Blanca y Siete Palmas. E: General Güemes, Villa Escolar y Villafañe. F: Riacho He Hé, Pozo del Tigre y Fontana.

Al momento de las semifinales, Formosa le ganó a Clorinda por 2 a 1. Comenzó al frente Clorinda que se llevó el primer set por 15 a 13. Formosa ganó el segundo 15 a 11 y el tie break fue para Formosa por 12 a 10.

La otra semifinal quedó en manos de Palo Santo que superó a Güemes por 2 a 0 con parciales de 15 a 8 y 15 a 4.

La final iba a necesitar dos sets para que Palo Santo se quede con el título de campeón. Venció a Formosa por 15 a 6 y 15 a 12. Sheila Shult y Daniela Paredes formaron la pareja ganadora.

El Provincial para los varones tuvo a los equipos en 7 zonas. 6 de esos grupos tuvieron 3 integrantes y en el restante hubo 2. Así arrancaron: A: Clorinda, Pozo del Tigre y Formosa. B: Palo Santo y Laishí. C: Villa 213, Laguna Blanca y Estanislao del Campo. D: Riacho Hé He, Pirané e Ibarreta. E: El Colorado, Siete Palmas y Fontana. F: Gran Guardia, Villa Escolar y Villafañe. G: General Güemes, Herradura y Laguna Naick Neck.

Villa 213 se llevó el boleto a la final al superar en semis a Ibarreta por 2 a 0 con parciales de 15 a 7 y 15 a 9. En el otro cruce para definir el finalista, Gran Guardia superó a Formosa por 2 a 0 con un 15 a 11 en el primer set y un 15 a 8 en el segundo.

La final fue de Villa 213 por 2 a 0 sobre Gran Guardia. Se quedó con el primer parcial por 15 a 11 y el segundo terminó con un 15 a 13. Los campeones de Villa 213 fueron Angel Jara y Pablo Veresi.

Los Juegos de Playa en Formosa tienen más agenda para el fin de semana. Del 25 al 27 de febrero se viene los Provinciales de handbol -femenino y masculino-, canotaje, natación aguas abiertas –convencional y adaptado- y triatlón. Además se cumplirá el Clasificatorio en fútbol masculino. Desde el miércoles se pueden inscribir los equipos en la sede de la Secretaría de Deportes. Tienen tiempo hasta el viernes al mediodía ya que por la tarde se hace el sorteo. El fútbol es para jugadores nacidos en los años 2003, 2004 y 2005.

