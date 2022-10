Juegos Evita 2022: Buena Vista y Palo Santo a Mar del Plata

Compartir

Los Juegos Evita tienen a sus campeones Provinciales de vóley sub 17. En masculino el premio fue para Buena Vista, torneo realizado en Ibarreta. En femenino lo ganó Palo Santo en el Cincuentenario.

Estos son los últimos pasajeros para completar la delegación que Formosa llevará a fin de mes a Mar del Plata a la instancia Nacional ya que se está desarrollando el tramo final de los provinciales.

En el caso del vóley sub 17 la competencia se desdobló con una sede en el interior. Le tocó a Ibarreta ser anfitrión y allí participaron, además del local, Villa Dos Trece, Gran Guardia, El Potrillo, Mansilla, Formosa, General Güemes, Los Chiriguanos, Clorinda, Buena Vista y Posta Cambio Zalazar.

Luego de la fase de grupos llegaron las semifinales en la noche del martes donde Buena Vista superó a Formosa por 2 a 0 con parciales de 25 a 10 y 25 a 22. La otra semi necesitó de un tie break para que Ibarreta llegue a la final. Venció a Villa Dos Trece sumando a su favor el primer set por 25 a 21, el segundo fue para su rival por 25 a 22 y en la definición ganó Ibarreta por 15 a 10.

Para la mañana de hoy quedó solo la final con la gran chance para que el equipo local tenga un cierre redondo. Pero Buena Vista no lo dejó. Se puso al frente ganando el set inicial -25 a 21- y cerró el partido con un 25 a 18 en el segundo para hacerse dueño de toda la fiesta.

El equipo campeón de Buena Vista tuvo estos jugadores: Fabricio Martínez, Pedro Trinidad, Alexander Meza, Brian Chávez, Facundo Enciso, Leandro Almada, Maximiliano Cubilla, David Riveros, Maximiliano Acevedo y Jeremías Castillo.

En femenino el Provincial se cumplió en el Polideportivo Cincuentenario con la participación de Palo Santo, Mansilla, Lote 8, Formosa, General Güemes, Los Chiriguanos, Clorinda, Las Lomitas, Buena Vista y Posta Cambio Zalazar.

En el turno de las semifinales Palo Santo la tuvo bien complicada ante Clorinda. Fue 2 a 0 con parciales ajustados, 25 a 18 y 26 a 24. Para Formosa el camino a la final estuvo menos intenso. Venció a Buena Vista con parciales de 25 a 8 y 25 a 2.

Llegó la final, también como en Ibarreta, único juego para la última jornada, y allí Palo Santo y Formosa armaron un partido muy equilibrado. Palo Santo se llevó el primer capítulo por 25 a 22 y en el segundo quedó match ball con las cifras 24 a 18 pero Formosa dio pelea y metió tres puntos seguidos para prolongar el suspenso.

Finalmente lo cerró Palo Santo con un 25 a 21 para quedarse con el título.

Las chicas de Palo Santo que irán a Mar del Plata con la camiseta de Formosa son: Aldana Acuña, Sonia Zamudio, Luján Alvarado, Mariana Paulina, Lourdes Rojas, Diana Escobar, Cielo Feleiv y Abril Ramo.

