Juegos Evita 2022: el taekwondo lo dominó Clorinda y van al Nacional

Compartir

Linkedin Print

En el Polideportivo Cincuentenario se realizó hoy martes el Provincial de los Juegos Evita de taekwondo en la categoría sub 14. 9 de los 10 deportistas que clasificaron a la instancia Nacional son de Clorinda.

El taekwondo compitió en la división sub 14 tanto en femenino como masculino. Participaron atletas de deferentes escuelas de Herradura, Ingeniero Juárez, Clorinda, Riacho He Hé, Laguna Blanca y Formosa y el objetivo era formar el equipo que irá a los Nacionales de los Juegos Evita en Mar del Plata en octubre con un total de 10 integrantes.

Los combates se pusieron en marcha en horas de la mañana y con una breve interrupción para el almuerzo llegó el momento de la instancia de semifinales, el paso previo a la definición.

El tramo final llegó cargado de emociones con muy buen acompañamiento de familiares, a quienes se felicitó en la premiación por el comportamiento que mostraron. Se fueron definiendo los cruces y así quedó armado el equipo que tendrá Formosa, como se dijo, con un total de 10 taekwondistas, 5 mujeres y 5 varones.

Las clasificadas para la Final Nacional de los Evita fueron Elena Duarte de Clorinda, Helen Lezcano de Clorinda, Martina Britez de Formosa, Mercedes Gómez de Clorinda y Melina Pare de Clorinda.

Mientras que en masculino, quienes representarán a Formosa serán Alexis Lezcano de Clorinda, Sergio Chávez de Clorinda, Lautaro Martínez de Clorinda, Lautaro Iriarte de Clorinda y Thiago Onievas de Clorinda.

Hubo gran dominio de las escuelas de Clorinda lo que permitió que también representantes de la segunda ciudad de la provincia se unan al equipo en la función de entrenadores y árbitro. Es así que Cintia Valdez estará a cargo del equipo femenino, Valentín Valdez del masculino y como juez viajará Nelson Barrios.

Compartir

Linkedin Print