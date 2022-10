Juegos Evita 2022: un viernes con varias medallas para Formosa

Compartir

Linkedin Print

Formosa sumó este viernes 15 medallas para tener un total de 41.

En la jornada de el viernes el deporte adaptado siguió con su cosecha de medallas. En la pileta olímpica se desarrolló la competencia de natación con Formosa ganando dos medallas. Bruno Menón se quedó con su tercera presea de oro en la categoría sub 16 y el que se anotó en el medallero fue Fabricio Ayala, en sub 14 motor, al quedarse con el segundo lugar.

El tenis de mesa adaptado también hizo su aporte en el estreno en los Juegos Evita. En el Polideportivo Malvinas Argentinas, se desarrollaron los partidos y Formosa, hizo su debut en la disciplina obteniendo medalla de bronce con Marcos García de El Colorado.

En tanto que en atletismo adaptado hubo 12 medallas. Este es el resumen: Oro: Joaquín Villalba en bala, sub 14 motor; Luz Barrios en 100 metros, sub 18 TB; Fernando Carril en 100 metros, sub 18 motor; Nahuel Cuadra en 100 metros, sub 18 disminuido visual; Macarena Díaz en bala, sub 14 disminuido visual; y Renzo Aguilar en salto, sub 14.

Plata: Milagros Bareiro en bala, sub 14 motor; Milagros Correa en bala, sub 14 motor; Sabrina Ayala en 100 metros, sub 18 TB.

Bronce: Ludmila Bogado en salto en largo, sub 14; Santiago Chaique en salto en largo, sub 14 PC; y Bárbara Molina en 100 metros, sub 18 PC.

En la pileta olímpica del Polideportivo Malvinas Argentinas, se desarrolló la disciplina de acuatlón. En sub 14 femenino 100 metros natación y 1.000 metros pedestrismo, donde Josefina Pozo fue llamada en la serie 2 y terminó en la 11 posición. En la serie 3, Isabella Pozo finalizó 23. Posteriormente, los varones sub 14 se lanzaron para iniciar los primeros 100 metros. Franco Suárez, en la Serie 2, logró la posición 11. Por su parte, Valentino De Los Santos, largó en la serie 3, 38.

Luego la sub 16 donde Formosa estuvo muy cerca de sumar medallas. 400 metros de pileta y a recorrer 3.000 metros en pedestrismo. Formosa, en la rama femenina, se presentó con Bianca Gómez e hizo un tiempo de 19,2 minutos quedando en el cuarto lugar. En tanto Lara Cubilla quedó en la posición 20 con 23,01 minutos.

En la rama masculina, Máximo Fleitas, en la Serie 2, finalizó 41 y Máximo Arias logró el cuarto lugar con un tiempo de 16,4 minutos.

Formosa tiene la posibilidad de sumar más medallas en la jornada final. En vóley de playa masculino, a las 11.30, jugarán por el bronce ante Buenos Aires. El handbol masculino sub 14, también tendrá un partido decisivo por el bronce. Por otro lado, en el Palacio del Deporte, el judo, buscará 3 medallas en semifinales. Otra de las disciplinas en las finales es el taekwondo que buscará bronce y oro.

Compartir

Linkedin Print