Juegos Evita 2022: ya están los ciclistas para Mar del Plata

Compartir

Linkedin Print

El deporte de Formosa sigue avanzando con los Provinciales de los Juegos Evita. Fue el turno del ciclismo que clasificó su equipo para la instancia Nacional de Mar del Plata.

El velódromo de la ciudad fue el escenario para la competencia de ciclismo que tuvo en la previa un momento especial ya que la escuela de ciclismo de la Asociación Ciclista de Formosa recibió siete bicicletas de carrera enviadas por la Federación Argentina de Ciclismo, un compromiso asumido por esta entidad con el gobierno de Formosa. La mencionada escuela está a cargo de Florencia Rodríguez y Ramón Verdún y funciona en el mismo velódromo los días martes, jueves y sábado de 19 a 20.30.

En cuanto a la formación del equipo para los Juegos Nacionales Evita fueron dos categorías cada una con su modalidad. Para la sub 16 con ciclismo convencional y para la sub 14, ciclismo de montaña, en ambos casos en femenino y masculino.

El equipo quedó conformado de esta manera: Ciclismo Sub 16: masculino: Ignacio Rodríguez de Formosa, Facundo Verdún de Formosa y Maximiliano Barbolini de Formosa. Femenino: Ximena González de Laguna Naineck, Brisa Vitale de Laguna Naineck y Bárbara Galeano de Laguna Naineck.

Ciclismo de montaña sub 14: masculino: Esteban Salinas de Laguna Naineck. Femenino: Angela Florentín de Laguna Naineck y Emiliana González de Laguna Naineck.

Compartir

Linkedin Print