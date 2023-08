En el Polideportivo Cincuentenario, en el tercer día de competencia del Provincial, se jugaron las cuatro finales del básquet 3×3 de los Juegos Evita. En Sub 14, los ganadores fueron Ibarreta –femenino- y Formosa –masculino-; mientras que en sub 16 obtuvieron el pasaje a la instancia Nacional, Tacaaglé –femenino- y Formosa- masculino-.

La cita Nacional se hará en Buenos Aires, en la feria de Tecnópolis del 23 al 27 de agosto ya que el básquet 3×3 ingresó en la grilla de los Deportes Urbanos que tienen una sede diferente a Mar del Playa, incluso con otra fecha.

Este Provincial se jugó en femenino y masculino y para cada rama hubo dos categorías –sub 14 y sub 16-. Tuvieron tres jornadas ya que largaron en la noche del jueves con las chicas con el escenario del Polideportivo Cincuentenario y con los varones en el Centenario. Las finales fueron en el Cincuentenario.

En masculino, así estuvieron distribuidos en los grupos para la fase clasificatoria: Sub 14: Zona A: Fontana, Ingeniero Juárez, Pirané, Clorinda y Formosa. Zona B: Belgrano, Laguna Yema, Tacaagle y Villa Escolar.

Sub 16: Zona A: Misión Laishí, Pirané, Belgrano, Laguna Yema e Ibarreta. Zona B: Tacaaglé, Formosa, Ingeniero Juárez y Clorinda.

En femenino, la afrontaron así: Sub 14: Zona A: Ibarreta, Ingeniero Juárez, El Chorro, Misión Laishí y Tacaagle. Zona B: Pirané, Clorinda, Laguna Yema, Belgrano y Formosa.

Sub 16: Zona A. Villa Escolar, Pirané, Laguna Yema, Tacaaglé y Belgrano. Zona B: Ingeniero Juárez, Clorinda, Formosa y Pozo del Tigre.

Para las semifinales hubo mismo escenario para todos. Jugaron en la tarde-noche del viernes en el nuevo playón en el predio del Cincuentenario acompañando toda la movida Urbana que se realizó allí.

En femenino, categoría sub 14, estos fueron los resultados de las semifinales: Ibarreta 10-Belgrano 4 y Formosa 4-Laishí 6. Mientras que en sub 16, las semis de las chicas tuvieron estos resultados: Tacaaglé 8-Pozo del Tigre 7 e Ingeniero Juárez 8-Villa Escolar 3.

En la rama masculina, en sub 14, los cruces de semis dejaron estos registros: Formosa 18-Tacaaglé 0 y Belgrano 4-Fontana 6. En tanto que en sub 16, terminaron así: Pirané 12-Tacaaglé 3 y Formosa 9- Ibarreta 4.

La jornada final se inició con los juegos por el tercer puesto. Estos fueron los resultados: femenino: sub 14, Formosa 7-Belgrano 0; sub 16, Pozo del Tigre 8-Villa Escolar 9. Masculino: sub 14, Belgrano 7-Taacaglé 0; y sub 16, Ibarreta 15-Taacaglé. 8

Luego fue momento para las finales con Ibarreta venciendo a Laishí por 4 a 3 en la de femenino sub 14. Bianca Pona, Brenda Casco, Gimena Vargas y Alexa Lucek, formaron parte del equipo campeón de Ibarreta.

En sub 16, femenino, Tacaaglé superó en la final a Ingeniero Juárez por 8 a 6. Las campeonas: María José Adorno, Mía Cañete, Luz Pérez y Antonia Chávez.

En masculino sub 14, Formosa –Sarmiento- derrotó a Fontana por 10 a 6. El equipo lo integraron Camilo Vega, Valentino Lotto, Fabricio Ruiz y Tomás Copello.

En sub 16 de los varones, el ganador fue Formosa –Estudiantes- con un 13 a 12 sobre Pirané. El equipo ganador: Benjamín Ayala Pujol, Mateo Bado, Valentín Mareco y Bautista Taboada.

