El básquet sub 17 de los Juegos Evita le dio la clasificación a la instancia Nacional a Ingeniero Juárez en femenino y a Pirané en masculino.

Se jugó en ambas ramas para la categoría sub 17 con el torneo masculino disputando sus partidos en el estadio Centenario. Fueron diez los participantes que afrontaron la fase clasificatoria en tres zonas: A: Formosa –Estudiantes-, Tacaaglé, Pozo del Tigre y El Chorro. B: Pirané, Belgrano y Clorinda. C: Ingeniero Juárez, Villa Escolar y Laguna Yema. Los que terminaban en el primer lugar, y el mejor segundo, pasaban a las semifinales.

En esa instancia Estudiantes le ganó a Ingeniero Juárez por 72 a 28 y Pirané venció a Villa Escolar por 49 a 35.

En la definición por el tercer puesto el premio fue para Juárez que superó a Villa Escolar por 52 a 46 y en la final el campeonato se lo llevó Pirané al superar a Formosa por 38 a 33 en un encuentro donde logró sostenerse al frente de las cifras en el tramo final cuando el rival apretó pero se topó con un Pirané que se puso muy fuerte en defensa y cerró los caminos.

El elenco campeón de Pirané, que el mes que viene irá a Mar del Plata, tiene estos integrantes: Juan López, Emilio Bareiro, Fabián Valdez, Alvaro Ramírez, Santino Samudio, Nahuel Salinas, Facundo Bustos, Agustín Jazmín, Marcelo Pereyra y Facundo Punin.

En cuanto al Provincial de básquet femenino sub 17 los partidos tuvieron como sede el Cincuentenario con un total de nueve participantes.

Formosa –Sarmiento-, Laishí e Ingeniero Juárez estuvieron en la zona A; Pirané, El Chorro y Tacaaglé en la B; y en la C, Pozo del Tigre, Laguna Yema y Belgrano. Acá también los tres ganadores de grupos, más el mejor segundo, avanzaban a las semifinales.

En esos cruces Ingeniero Juárez derrotó a Misión Tacaaglé por 55 a 15 y Pirané le ganó a Pozo del Tigre con un apretado 21 a 19. El tercer lugar quedó en manos de Tigre que derrotó a Tacaaglé por 53 a 7. Mientras que la final fue para Ingeniero Juárez por 33 a 27 sobre Pirané en un encuentro que fue de pleno equilibrio en todo su desarrollo y que incluso en el inicio del cuarto final tuvo a Pirané al frente de las cifras.

Recta decisiva

Pero Juárez fue más contundente en la recta decisiva del juego y pisó los minutos finales con una ventaja de 6 puntos que no se había dado en ningún momento del encuentro.

Clasificación

Se llevó la clasificación el elenco de oeste de la provincia que tuvo a estas jugadoras: Julia Blanco, Micaela Medina, María Albornoz, Julieta Martínez, Mía Peña, Camila Lanosa y Giselle Ramóa.