Juegos Evita: Clorinda y Palo Santo fueron ganadores en la categoría de fútbol femenino

Dos elencos del interior fueron los ganadores del Provincial de fútbol de campo femenino de los Juegos Evita. Clorinda fue el campeón en la categoría sub 14 y Palo Santo lo obtuvo en sub 16. Ambos equipos representarán a Formosa en Mar del Plata.

Con el fútbol de campo femenino tuvo continuidad la competencia Provincial de los Juegos Evita para seguir clasificando representantes a la instancia nacional. En el Polideportivo de Obras Públicas se desarrolló la acción con dos categorías jugando al mismo tiempo, sub 16 y sub 14.

En la tarde del jueves se disputaron los primeros encuentros de la fase de grupos que quedó resuelta en la jornada del viernes. Los participantes afrontaron esta instancia en cuatro zonas. En la división sub 16 lo hicieron de esta manera: Zona A: Clorinda, Laishí y Guadalcazar. Zona B: Formosa, Tacaaglé y Fontana. Zona C: Palo Santo, Belgrano e Ingeniero Juárez. Zona D: El Potrillo y Pozo Mortero.

En sub 14 los cuatro grupos fueron estos: Zona A: Laishí, Villafañe y El Chorro. Zona B: Formosa, Tacaaglé y Guadalcazar. Zona C: Clorinda, Güemes e Ingeniero Juárez. Zona D: Los Chiriguanos y Fontana.

El pase a semifinales se lo llevaron los equipos que ganaron sus zonas y los cruces de esta instancia se realizaron en la mañana de hoy sábado. Por la categoría sub 14, Clorinda venció a Villafañe 2 a 0 en una de las semifinales, y en la otra Formosa derrotó a Fontana 1 a 0.

Duelo entre Clorinda y Formosa para la final sub 14 con el elenco de la segunda ciudad poniéndose en ventaja en el primer tiempo con un remate de afuera del área. En una jornada donde el viento tuvo su incidencia, Formosa aprovechó en la segunda mitad para ir sobre el arco de Clorinda y logró el 1 a 1 que iba a ser el resultado con el que el partido terminaría. Hubo que ir a la definición desde el punto penal que dejó empate en 3 goles en la tanda de 5 contra 5. Fueron con el 1 y 1 para que Clorinda lo cierre a favor con un 5 a 4 que le dio el título de campeón.

Las chicas de Clorinda que ganaron el pasaje a Mar del Plata son Marianela Talavera, Julieta Florenciano, Luisana Villamayor, Dalimena Fernández, Ariana Agüero, Nahiara Vitale, Celeste Benítez, Xiomara Florentín, Victoria Alvarez, Ailen Giménez, Morena Massa, Sheila Barreto, Estela Román, Samira Ortiz, Milena Isasi y Fiorela Baez.

En sub 16, Palo Santo le ganó por 3 a 0 a Clorinda en una de las semifinales y en la otra Formosa venció a Pozo Mortero por 2 a 0. Final entre Palo Santo y Formosa que iba a quedar en manos del equipo del interior por 1 a 0 con un gol anotado de tiro libre en el primer tiempo.

Las campeonas de Palo Santo son: Débora Urizar, Belén Córdoba, Macarena Mendoza, Melina Córdoba, Candela Paredes, Sofía Vera, Zamira Cáceres, Joselín Cabrera, Milagros Avalos, Valentina Cáceres, Marianela Zarza, Yaquelín Mereles, Yaquelín Morel, Yaquelín Maciel y Soledad Yaharí.

