Juegos Evita: el atletismo sub 17 armó su equipo

Con la participación de casi 300 deportistas de todos los rincones de Formosa se realizó el Provincial de atletismo en la categoría sub 17 de los Juegos Evita para clasificar 32 atletas a la instancia Nacional.

Durante dos días se realizaron las competencias atléticas en las instalaciones del estadio Antonio Romero de la Liga Formoseña de Fútbol y también en la cancha auxiliar. Tuvo una enorme convocatoria el torneo con casi 300 atletas que llegaron a la capital provincial el lunes para estar alojados en el Complejo Juan Pablo II hasta hoy miercoles luego del mediodía.

Los que obtuvieron los primeros lugares en cada una de las pruebas se quedaban de manera automática con la clasificación para Mar del Plata para formar los dos equipos, el femenino y masculino, cada uno con 16 integrantes. Los cupos que quedaron –son menos de 16 las pruebas- se resolvieron teniendo en cuenta los segundos lugares en las pruebas más técnicas.

El equipo

Serán 32 atletas los que tendrá Formosa en la cita nacional de los Juegos Evita. Equipo femenino sub 17: Solange Cardozo de Estanislao del Campo, Mariana Lasarte de Formosa, Sofía Aguar de Riacho He Hé, Nidia Martínez de Laguna Blanca, Carla Villalba de Formosa, Vanina Zayas de Pirané, Ailen Salinas de Estanislao del Campo, Guadalupe Fernández de Riacho He Hé, Evelin Camacho de Formosa, Dalma Insfrán de Riacho He Hé, Laura Bracho de Palo Santo, Ariana Pereira de Siete Palmas, Luján Shaile de Estanislao del Campo, Julia Patiño de Formosa, Giuliana Pintos de Pirané y Tamara Bataino de Pirané. Profesor: Darío Galetto.

Equipo masculino sub 17: Lautaro Fernández de Riacho He Hé, Blas Guimpelevich de Palma Sola, Samuel Manzini de Formosa, Rafael Lezcano de Siete Palmas, Castulo Ortiz de Riacho He Hé, Maximiliano Chaile de Ibarreta, Franco Medina de Riacho He Hé, Facundo Aguirre de Pirané, Mauro Ruiz Díaz de Tacaaglé, Gabriel Lezcano de Siete Palmas, Santiago Gamarra de Lugones, Maximiliano Valdez de Los Chiriguanos, Tiago Ferrando de Estanislao del Campo, Héctor Ferreira de Formosa, Edgardo Figueroa de Formosa y Alan Pérez de Villa Dos Trece. Profesor, Francisco Robles.

Las pruebas

Este es el resumen de cada uno de los podios de todas las competencias. Femenino: Disco: 1) Mariana Lazarte de Formosa, 2) Evelyn Camacho de Formosa y 3) Valentina Ledesma de Estanislao del Campo.

100 metros con vallas: 1) Solange Cardozo de Estanislao del Campo, 2) Bianca Salinas de Pirané y 3) Celeste García de Palma Sola.

Pruebas combinadas: 1) Julia Patiño de Formosa, 2) Giuilana Pintos de Pirané y 3) María Barbosa de Dep. Pilcomayo.

2000 metros llanos: 1) Vanina Zayas de Villa Dos Trece, 2) Luján Chaile de Estanislao del Campo y 3) Milagros Cánepa de Estanislao del Campo.

800 metros llanos: 1) Laura Bracho de Palo Santo, 2) Daina Luna de Ingeniero Juárez y 3) Xiomara Arce de Estanislao del Campo.

Jabalina: 1) Mariana Lazarte de Formosa, 2) Celeste Martínez de Riacho He Hé y 3) Maira Ortiz de Estanislao del Campo.

Salto en alto: 1) Nidia Martínez de Laguna Blanca, 2) Luana Román de El Colorado y 3) Tamara Bataino de Pirané.

300 metros llanos: 1) Carla Villalba de Formosa, 2) Lourdes Cabral de Villa Dos Trece y 3) Gimena Riguresmo de Fontana.

Martillo: 1) Dalma Insfrán de Riacho He Hé, 2) Beatriz Amarilla de Fontana y 3) Valentina Ledesma de Estanislao del Campo.

Bala: 1) Evelyn Camacho de Formosa, 2) Cristina Cristaldo de Siete Palmas y 3) Daría Aranda de Posta Cambio Zalazar.

Salto en largo: 1) Sofía Aguar de Riacho He Hé, 2) Ailén Salinas de Estanislao del Campo y 3) Tamara Bataino de Pirané.

Salto triple: 1) Ariana Pereira de Siete Palmas, 2) Lourdes Rojas de Pirané y 3) Ximena Riguresmo de Fontana.

295 metros con vallas: 1) Guadalupe Fernández de Riacho He Hé, 2) Luján Chaile de Estanislao del Campo y 3) Belén Cabrera de Pirané.

100 metros llanos: 1) Carla Villalba de Formosa, 2) Ailen Salinas de Estanislao del Campo y 3) Gimena Centurión de Estanislao del Campo.

Marcha: 1) Nidia Martínez de Laguna Blanca y 2) Luana Mansini de Formosa.

Masculino: 100 metros llanos: 1) Maximiliano Valdez de Los Chiriguanos, 2) Calixto Yoel de Mistolar y 3) Facundo Montiel de El Colorado.

300 metros llanos: 1) Franco Medina de de Riacho He Hé, 2) Alexis Duarte de Estanislao del Campo y 3) Mauro Ruiz Díaz de Tacaaglé.

Pruebas combinadas: 1) Edgardo Figueroa de Formosa, 2) Héctor Ferreyra de Formosa y 3) Elías Rodríguez de Dep. Pilcomayo.

Jabalina: 1) Alan Pérez de Villa Dos Trece, 2) Rodrigo Flores de Formosa y 3) Marco Romero de Riacho He Hé.

800 metros: 1) Gabriel Lezcano de Siete Palmas, 2) Emilio Ríos de Villa Dos Trece y 3) Rafael Lezcano de Siete Palmas.

Lanzamiento de disco: 1) Mauro Ruiz Díaz de Tacaagle, 2) Adriel Báez de Dep. Patiño 81 y 3) Blas Guimpelevich de Palma Sola.

Martillo: 1) Castulo Ortiz de Riacho He Hé, 2) Maximiliano Coria de Pirané y 3) Rodrigo Pérez de Dep. Patiño 86.

3000 metros: 1) Rafael Lezcano de Siete Palmas, 2) Octavio Saracho de Formosa y 3) Mauro Bobadilla de Dep. Pilcomayo.

Bala: 1) Castulo Ortiz de Riacho He Hé, 2) Santiago Pona de Dep. Patiño 81 y 3) Tiago Bedoya de Formosa.

Salto en largo: 1) Blas Guimpelevich de Palma Sola, 2) Arnaldo Orrego de Tacaagle y 3) Fernando Aguilar de Tacaagle.

Salto en alto: 1) Maximiliano Chaile de Ibarreta, 2) Thiago Ferrando de Estanislao del Campo y 3) Francisco Rajoy de Pirané.

Salto triple: 1) Facundo Aguirre de Pirané, 2) Nazareno Ayala de Fontana y 3) Benjamín Gómez de Riacho He Hé.

295 metros con vallas: 1) Lautaro Fernández de Riacho He Hé, 2) Gabriel Bretone de Formosa y 3) Santiago Gamarra de Lugones.

110 con vallas: 1) Lautaro Fernández de Riacho He Hé, 2) Facundo Aguirre de Pirané y 3) Santiago Gamarra de Lugones.

Marcha: 1) Samuel Mansini de Formosa, 2) Gastón Recalde de Naineck y 3) Andrés Meza de Formosa.

