Juegos Evita: El Chorro venció a Palo Santo y va a Mar del Plata

El equipo de El Chorro fue campeón Provincial del futsal sub 16 femenino de los Juegos Evita y representará a Formosa en los Nacionales de Mar del Plata. Vencieron en la final a Palo Santo.

En el Polideportivo de Obras Públicas se jugó la final del Provincial con El Chorro y Palo Santo como los protagonistas después de toda una jornada donde los participantes disputaron la fase clasificatoria y también las semifinales.

La historia se había iniciado con dos grupos jugando en la cancha de la Escuela Normal donde El Chorro iba a llegar a la instancia final. Allí los equipos en competencia fueron estos: Zona B: Belgrano, Formosa e Ingeniero Juárez. Zona D: El Chorro, Pozo Mortero y Posta Cambio Zalazar.

Mientras que en la cancha de Obras Públicas hubo otros seis equipos en escena en dos grupos: Zona A: Ibarreta, Clorinda y San Hilario. Zona C: Palo Santo y Misión Tacaaglé.

Los dos ganadores de zonas, en cada uno de los escenarios, avanzaron a las semifinales. Así en la Normal se midieron El Chorro y Formosa con empate en un gol en el tiempo regular y definición desde el punto penal donde El Chorro se quedó con el triunfo. Por la misma instancia, en Obras Públicas, Palo Santo superó a Ibarreta por 1 a 0 y era el otro finalista del Provincial.

Llegó el partido por el boleto a Mar del Plata con Palo Santo anotando el primer gol del cruce luego de unos primeros minutos donde El Chorro había tenido varias situaciones para anotar. Esa situación se iba a mantener en el resto del primer tiempo pero ahora El Chorro iba a encontrar eficacia. Anotó tres goles y llegó al entretiempo con ventaja de 3 a 1.

En la segunda mitad lució todo muy resuelto. La desventaja pegó duro en las intenciones de Palo Santo que no pudo equilibrar el trámite y siguió teniendo problemas en su campo. Así El Chorro anotó dos goles más para quedarse con un definitivo 5 a 1 que le dio el título de campeón.

Las ganadores del Provincial, que irán a Mar del Plata a fin de octubre, iniciando su largo viaje desde El Chorro, son estas: Julieta Conchas, Gloria Gómez, Carla Ruiz, Fernanda Concha, Aida Delgado, Ariana Delgado, Camila Salvatierra, Iris Gómez y Micaela Landriel.

