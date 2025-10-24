Juegos Evita: el telón se bajó con acuatlón y natación

Los Juegos Evita Formoseños tuvieron su última jornada de la edición 2025 con la competencia de acuatlón y natación que se desarrolló en las flamantes nuevas obras que el Gobierno de Formosa puso al servicio del deporte: la piscina climatizada y la pista olímpica del Centro de Educación Física.

Los Evita Formoseños ya tienen su sello. Al margen de movilizar a jóvenes y adultos mayores de toda la provincia, en estos dos años ofrecieron un extra de los grandes. En el 2024 la inauguración del Micro Estadio de hockey y el complejo de canchas de padel y en este 2025 con otras dos obras imponentes que fueron el escenario para cerrar el calendario: la piscina olímpica climatizada y la pista de atletismo. Allí la propuesta fue acuatlón -nadar y correr- y natación que además del espacio neto para los deportistas de la categoría de los Evita -sub 15- tuvo el complemento de la participación de los más chicos y de los adultos.

El acuatlón abrió la jornada con punto de partida en la piscina para luego cumplir con el tramo de pista. Allí, en la rama femenina la ganadora fue Josefina Ortellado de Natalú con un tiempo de 12,03 minutos.

En masculino, el primer lugar fue para Valdir Fernández que necesitó de 9,27 minutos para cumplir el recorrido y en segundo lugar llegó Santiago Lovera con 11,18 minutos, ambos atletas de Natalú.

Como se dijo, además de la categoría de los Evita cumplieron la prueba deportistas de otras edades desde los menores de 6 años hasta los adultos -master libre- obviamente en cada división con las correspondientes distancias de natación y de carrera a pie. Todos pasaron a ser los primeros en competir en estas imponentes obras.

Después vino la natación donde luego de cumplir con los diferentes estilos que estaban previstos en el podio femenino el primer lugar fue para Araceli Ayala de Caza y Pesca, el segundo para Josefina Ortellado de Natalú y tercera Ludmila Bogado de Natalú.

En masculino, el ganador fue Valdir Fernández de Natalú, la segunda ubicación fue para Romeo Giménez de Natalú y tercero Tiziano Salinas de Natalú.

Entre cada pasada de los chicos de los Evita saltaron a la piscina las demás categorías con los de Nivel Avanzado y Escuela desde infantiles a mayores.